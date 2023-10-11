В Пермском крае молочную ферму продают по цене квартиры

В Пермском крае за 7 млн рублей продается молочная ферма

11 октября 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

На ферме оборудован цех молочной переработки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чернушинском городском округе Пермского края продается сельхозпредприятие с доильным оборудованием и цехом молочной переработки. Стоимость фермы — семь миллионов рублей. Для сравнения — примерно столько же в Перми стоит двухкомнатная квартира. «Продается сельскохозяйственное предприятие. Молочно-товарная ферма с доильным оборудованием, цех молочной переработки, силосные траншеи и пилорама. Цена — семь миллионов рублей, сумма обсуждается», — сообщается в описании фермы на сайте бесплатных объявлений. Ранее URA.RU рассказывало, что в Осинском городском округе Пермского края продается ферма с дойным стадом коров. Стоимость сельхозпредприятия — 120 млн рублей.

В Чернушинском городском округе Пермского края продается сельхозпредприятие с доильным оборудованием и цехом молочной переработки. Стоимость фермы — семь миллионов рублей. Для сравнения — примерно столько же в Перми стоит двухкомнатная квартира. «Продается сельскохозяйственное предприятие. Молочно-товарная ферма с доильным оборудованием, цех молочной переработки, силосные траншеи и пилорама. Цена — семь миллионов рублей, сумма обсуждается», — сообщается в описании фермы на сайте бесплатных объявлений. Ранее URA.RU рассказывало, что в Осинском городском округе Пермского края продается ферма с дойным стадом коров. Стоимость сельхозпредприятия — 120 млн рублей.