В Пермском крае молочную ферму продают по цене квартиры

В Чернушинском городском округе Пермского края продается сельхозпредприятие с доильным оборудованием и цехом молочной переработки. Стоимость фермы — семь миллионов рублей. Для сравнения — примерно столько же в Перми стоит двухкомнатная квартира.
«Продается сельскохозяйственное предприятие. Молочно-товарная ферма с доильным оборудованием, цех молочной переработки, силосные траншеи и пилорама. Цена — семь миллионов рублей, сумма обсуждается», — сообщается в описании фермы на сайте бесплатных объявлений.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Осинском городском округе Пермского края продается ферма с дойным стадом коров. Стоимость сельхозпредприятия — 120 млн рублей.
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