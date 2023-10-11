В Пермском крае молочную ферму продают по цене квартиры

В Пермском крае за 7 млн рублей продается молочная ферма
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Молоко Зауралья». Курган, молоко зауралья, производство молока
На ферме оборудован цех молочной переработки Фото:

В Чернушинском городском округе Пермского края продается сельхозпредприятие с доильным оборудованием и цехом молочной переработки. Стоимость фермы — семь миллионов рублей. Для сравнения — примерно столько же в Перми стоит двухкомнатная квартира.

«Продается сельскохозяйственное предприятие. Молочно-товарная ферма с доильным оборудованием, цех молочной переработки, силосные траншеи и пилорама. Цена — семь миллионов рублей, сумма обсуждается», — сообщается в описании фермы на сайте бесплатных объявлений.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Осинском городском округе Пермского края продается ферма с дойным стадом коров. Стоимость сельхозпредприятия — 120 млн рублей.

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В Чернушинском городском округе Пермского края продается сельхозпредприятие с доильным оборудованием и цехом молочной переработки. Стоимость фермы — семь миллионов рублей. Для сравнения — примерно столько же в Перми стоит двухкомнатная квартира. «Продается сельскохозяйственное предприятие. Молочно-товарная ферма с доильным оборудованием, цех молочной переработки, силосные траншеи и пилорама. Цена — семь миллионов рублей, сумма обсуждается», — сообщается в описании фермы на сайте бесплатных объявлений. Ранее URA.RU рассказывало, что в Осинском городском округе Пермского края продается ферма с дойным стадом коров. Стоимость сельхозпредприятия — 120 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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