Alarabiya News: Египет планирует включиться в войну в секторе Газа

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Египет предложил остановить войну на шесть часов Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Египет предложил прекратить боевые действия Израиля и сектора Газа на шесть часов. Об этом сообщил телеканал Alarabiya News. По данным издания, Египет планирует отправить гуманитарную помощь через границу с сектором Газа. Страна обсудила свое предложение с США и другими государствами.

«Египет обсудил планы с Соединенными Штатами и другими странами по предоставлению гуманитарной помощи через границу с сектором Газа в условиях ограниченного прекращения огня», — говорится в сообщении. По данным издания, путь будет проходить через пограничный переход Рафах между сектором Газа и египетским Синайским полуостровом.

Власти Египта выступили с предложением прекратить огонь на шесть часов. Это требуется для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер заявил, что Египет и Саудовская Аравия способны остановить войну Израиля и сектора Газа, так как они могут нанести существенный урон США. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС призывает создать коридоры для выхода беженцев, чтобы люди могли уезжать в Египет, передает RT.

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Египет предложил прекратить боевые действия Израиля и сектора Газа на шесть часов. Об этом сообщил телеканал Alarabiya News. По данным издания, Египет планирует отправить гуманитарную помощь через границу с сектором Газа. Страна обсудила свое предложение с США и другими государствами. «Египет обсудил планы с Соединенными Штатами и другими странами по предоставлению гуманитарной помощи через границу с сектором Газа в условиях ограниченного прекращения огня», — говорится в сообщении. По данным издания, путь будет проходить через пограничный переход Рафах между сектором Газа и египетским Синайским полуостровом. Власти Египта выступили с предложением прекратить огонь на шесть часов. Это требуется для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер заявил, что Египет и Саудовская Аравия способны остановить войну Израиля и сектора Газа, так как они могут нанести существенный урон США. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС призывает создать коридоры для выхода беженцев, чтобы люди могли уезжать в Египет, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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