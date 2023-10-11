Alarabiya News: Египет планирует включиться в войну в секторе Газа

11 октября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

Египет предложил остановить войну на шесть часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Египет предложил прекратить боевые действия Израиля и сектора Газа на шесть часов. Об этом сообщил телеканал Alarabiya News. По данным издания, Египет планирует отправить гуманитарную помощь через границу с сектором Газа. Страна обсудила свое предложение с США и другими государствами. «Египет обсудил планы с Соединенными Штатами и другими странами по предоставлению гуманитарной помощи через границу с сектором Газа в условиях ограниченного прекращения огня», — говорится в сообщении . По данным издания, путь будет проходить через пограничный переход Рафах между сектором Газа и египетским Синайским полуостровом. Власти Египта выступили с предложением прекратить огонь на шесть часов. Это требуется для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер заявил, что Египет и Саудовская Аравия способны остановить войну Израиля и сектора Газа, так как они могут нанести существенный урон США. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС призывает создать коридоры для выхода беженцев, чтобы люди могли уезжать в Египет, передает RT.

Египет предложил прекратить боевые действия Израиля и сектора Газа на шесть часов. Об этом сообщил телеканал Alarabiya News. По данным издания, Египет планирует отправить гуманитарную помощь через границу с сектором Газа. Страна обсудила свое предложение с США и другими государствами. «Египет обсудил планы с Соединенными Штатами и другими странами по предоставлению гуманитарной помощи через границу с сектором Газа в условиях ограниченного прекращения огня», — говорится в сообщении. По данным издания, путь будет проходить через пограничный переход Рафах между сектором Газа и египетским Синайским полуостровом. Власти Египта выступили с предложением прекратить огонь на шесть часов. Это требуется для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер заявил, что Египет и Саудовская Аравия способны остановить войну Израиля и сектора Газа, так как они могут нанести существенный урон США. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС призывает создать коридоры для выхода беженцев, чтобы люди могли уезжать в Египет, передает RT.