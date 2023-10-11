В Екатеринбурге правозащитника арестовали из-за сайта. Фото

11 октября 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

Правозащитника Алексея Соколова арестовали на пять суток (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Екатеринбургский правозащитник Алексей Соколов получил административный арест на пять суток за демонстрацию символики экстремистской организации на сайте «Правозащитники Урала». Об этом URA.RU рассказали родственники мужчины. Соколов по образованию юрист. Он занимается тем, что помогает осужденным, добивается улучшения условий содержания, защищает их права на медицинское обслуживание и следит, чтобы они не подвергались жестокому обращению. В мае 2009 года его задержали по обвинению в грабеже, совершенном на предприятии «Уралнефть» в 2001-м. Суд Богдановича приговорил его к пяти годам лишения свободы. В августе 2010-го Соколова этапировали в Красноярский край. Однако в июне 2011-го его отпустили из колонии по УДО. Для этого он обратился в комиссию Общественной палаты РФ. Она признала дело против него сфабрикованным. «Кампанию против него связывают с правозащитной деятельностью Соколова: в Екатеринбурге он возглавлял организацию, рассказывающую, в том числе, об истязаниях в свердловских колониях. По информации свердловского ГУФСИН, факты из обращений Соколова подтверждения во время прокурорских проверок не нашли», — писал корреспондент агентства в 2011 году. Соколов связан с сайтом «Правозащитники Урала». По словам родных, проверку против него начали из-за отсутствия маркировки иноагентов в материалах разных лет. Однако поводом для составления протокола по части 1 статьи 20.3 КоАП (публичная демонстрация символики экстремистских организаций) стало размещение на сайте гиперссылки на страницу организации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена), которая оформлена в виде кнопки с логотипом соцсети, добавили родные. «Сотрудники ФСИН собрали IP-адреса, которые доказывают, что он является модератором этого сайта и передали информацию в прокуратуру», — пояснили близкие. Днем 11 октября в Ленинском районном суде прошло заседание. По его итогам Алексей Соколов был арестован на пять суток. Сам Соколов в беседе с журналистом URA.RU заявил, что готовился к аресту на 15 дней. «ГУФСИН уж очень желает меня убрать с дороги», — считает мужчина. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области инцидент с Соколовым агентству прокомментировали так: «Сотрудники ФСИН всегда работают в рамках закона». Рапорт начальника оперативного управления ГУФСИН по Свердловской области Никитина Фото: предоставлено Алексеем Соколовым Алексей Соколов в здании Ленинского суда Фото: предоставлено родными Алексея Соколова Фото: предоставлено родными Алексея Соколова Соколов получил пять суток ареста Фото: предоставлено родными Алексея Соколова Сейчас сайт «Правозащитники Урала» при открытии выглядит так Скриншот: сайт «Правозащитники Урала» [http://pravo-ural.ru/] Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский правозащитник Алексей Соколов получил административный арест на пять суток за демонстрацию символики экстремистской организации на сайте «Правозащитники Урала». Об этом URA.RU рассказали родственники мужчины. Соколов по образованию юрист. Он занимается тем, что помогает осужденным, добивается улучшения условий содержания, защищает их права на медицинское обслуживание и следит, чтобы они не подвергались жестокому обращению. В мае 2009 года его задержали по обвинению в грабеже, совершенном на предприятии «Уралнефть» в 2001-м. Суд Богдановича приговорил его к пяти годам лишения свободы. В августе 2010-го Соколова этапировали в Красноярский край. Однако в июне 2011-го его отпустили из колонии по УДО. Для этого он обратился в комиссию Общественной палаты РФ. Она признала дело против него сфабрикованным. «Кампанию против него связывают с правозащитной деятельностью Соколова: в Екатеринбурге он возглавлял организацию, рассказывающую, в том числе, об истязаниях в свердловских колониях. По информации свердловского ГУФСИН, факты из обращений Соколова подтверждения во время прокурорских проверок не нашли», — писал корреспондент агентства в 2011 году. Соколов связан с сайтом «Правозащитники Урала». По словам родных, проверку против него начали из-за отсутствия маркировки иноагентов в материалах разных лет. Однако поводом для составления протокола по части 1 статьи 20.3 КоАП (публичная демонстрация символики экстремистских организаций) стало размещение на сайте гиперссылки на страницу организации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, ее деятельность запрещена), которая оформлена в виде кнопки с логотипом соцсети, добавили родные. «Сотрудники ФСИН собрали IP-адреса, которые доказывают, что он является модератором этого сайта и передали информацию в прокуратуру», — пояснили близкие. Днем 11 октября в Ленинском районном суде прошло заседание. По его итогам Алексей Соколов был арестован на пять суток. Сам Соколов в беседе с журналистом URA.RU заявил, что готовился к аресту на 15 дней. «ГУФСИН уж очень желает меня убрать с дороги», — считает мужчина. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области инцидент с Соколовым агентству прокомментировали так: «Сотрудники ФСИН всегда работают в рамках закона».