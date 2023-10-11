В Финляндии назвали новую причину повреждения газопровода с Эстонией

Yle: газопровод Balticconnector мог повредить корабельный якорь

11 октября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Газопровод между Финляндией и Эстонией мог быть поврежден якорем в результате несчастного случая, уточнил Юкка Саволайнен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог быть поврежден корабельным якорем. Таким мнением поделился глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен. «Я думаю, что это, вероятно, серия событий, когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперед и якорь начинает дрейфовать. <…> Если цепь немного коротковата, то якорь начинает проскальзывать. <…> Он может перескочить и через эту трубу [повредив ее], — пояснил Юкка Саволайнен в интервью финскому телеканалу Yle. Он подчеркнул, что в таком случае будет сложно определить, был ли поврежден газопровод в результате несчастного случая или чрезвычайное происшествие кто-то спровоцировал. В ночь на 8 октября стало известно о падении давления в газопроводе. Клапаны газопровода временно были перекрыты. Депутат Алексей Журавлев предположил, что Запад может обвинить в инциденте Россию, передает телеканал 360. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал ответ за повреждение газопровода. URA.RU подробнее рассказывало о ЧП.

Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог быть поврежден корабельным якорем. Таким мнением поделился глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен. «Я думаю, что это, вероятно, серия событий, когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперед и якорь начинает дрейфовать. <…> Если цепь немного коротковата, то якорь начинает проскальзывать. <…> Он может перескочить и через эту трубу [повредив ее], — пояснил Юкка Саволайнен в интервью финскому телеканалу Yle. Он подчеркнул, что в таком случае будет сложно определить, был ли поврежден газопровод в результате несчастного случая или чрезвычайное происшествие кто-то спровоцировал. В ночь на 8 октября стало известно о падении давления в газопроводе. Клапаны газопровода временно были перекрыты. Депутат Алексей Журавлев предположил, что Запад может обвинить в инциденте Россию, передает телеканал 360. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал ответ за повреждение газопровода. URA.RU подробнее рассказывало о ЧП.