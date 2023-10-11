В Финляндии назвали новую причину повреждения газопровода с Эстонией

Yle: газопровод Balticconnector мог повредить корабельный якорь
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Ввод в эксплуатацию газопровода в деревнях Пашнино-1 и Пашнино-2 Красноармейского района Челябинской области, вентиль, газопровод, газовая труба, газовый кран, наземная прокладка
Газопровод между Финляндией и Эстонией мог быть поврежден якорем в результате несчастного случая, уточнил Юкка Саволайнен Фото:

Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог быть поврежден корабельным якорем. Таким мнением поделился глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен.

«Я думаю, что это, вероятно, серия событий, когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперед и якорь начинает дрейфовать. <…> Если цепь немного коротковата, то якорь начинает проскальзывать. <…> Он может перескочить и через эту трубу [повредив ее], — пояснил Юкка Саволайнен в интервью финскому телеканалу Yle. Он подчеркнул, что в таком случае будет сложно определить, был ли поврежден газопровод в результате несчастного случая или чрезвычайное происшествие кто-то спровоцировал.

В ночь на 8 октября стало известно о падении давления в газопроводе. Клапаны газопровода временно были перекрыты. Депутат Алексей Журавлев предположил, что Запад может обвинить в инциденте Россию, передает телеканал 360. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал ответ за повреждение газопровода. URA.RU подробнее рассказывало о ЧП.

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Газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией мог быть поврежден корабельным якорем. Таким мнением поделился глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен. «Я думаю, что это, вероятно, серия событий, когда большой корабль стоит на якоре, а штормовой ветер толкает судно вперед и якорь начинает дрейфовать. <…> Если цепь немного коротковата, то якорь начинает проскальзывать. <…> Он может перескочить и через эту трубу [повредив ее], — пояснил Юкка Саволайнен в интервью финскому телеканалу Yle. Он подчеркнул, что в таком случае будет сложно определить, был ли поврежден газопровод в результате несчастного случая или чрезвычайное происшествие кто-то спровоцировал. В ночь на 8 октября стало известно о падении давления в газопроводе. Клапаны газопровода временно были перекрыты. Депутат Алексей Журавлев предположил, что Запад может обвинить в инциденте Россию, передает телеканал 360. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал ответ за повреждение газопровода. URA.RU подробнее рассказывало о ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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