Артюхов сообщил министру труда РФ Котякову о ситуации с безработицей в ЯНАО. Фото

На Ямале уровень безработицы достиг рекордной отметки в 1,4%

11 октября 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов и Антон Котяков обсудили ямальские практики борьбы с безработицей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ЯНАО уровень безработицы находится на рекордно низком уровне в 1,4% от всего работоспособного населения. О практиках борьбы с безработицей в регионе сообщил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Дмитрий Артюхов и Антон Котяков обсудили ситуацию на рынке труда, меры поддержки в сферах занятости и социальной защиты населения. Артюхов рассказал о том, что в округе действует более 90 федеральных и региональных мер поддержки разных категорий населения, а уровень безработицы в округе — 1,4 процента от экономически активного населения, что в два раза меньше среднероссийского показателя», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В округе реализуется более 90 федеральных и региональных мер поддержки, работают карьерные консультанты. Благодаря национальному проекту «Демография» организовано бесплатное переобучение для ямальцев, половину из которых составляют молодые мамы в декрете. Также реализуются уникальные проекты, например «Ориентир: Ямал», в рамках которого на предприятия и в организации региона привлекаются выпускники лучших вузов России. Ранее Артюхов рассказывал, что на Ямале выросло число самозанятых. Их количество в регионе увеличилось до 18 тысяч человек. Дмитрий Артюхов и Антон Котяков проели рабочую встречу Фото: пресс-служба правительства ЯНАО — https://yanao.ru/press-tsentr/novosti/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-dmitriya-artyukhova-i-antona-kotyakova/

В ЯНАО уровень безработицы находится на рекордно низком уровне в 1,4% от всего работоспособного населения. О практиках борьбы с безработицей в регионе сообщил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Дмитрий Артюхов и Антон Котяков обсудили ситуацию на рынке труда, меры поддержки в сферах занятости и социальной защиты населения. Артюхов рассказал о том, что в округе действует более 90 федеральных и региональных мер поддержки разных категорий населения, а уровень безработицы в округе — 1,4 процента от экономически активного населения, что в два раза меньше среднероссийского показателя», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В округе реализуется более 90 федеральных и региональных мер поддержки, работают карьерные консультанты. Благодаря национальному проекту «Демография» организовано бесплатное переобучение для ямальцев, половину из которых составляют молодые мамы в декрете. Также реализуются уникальные проекты, например «Ориентир: Ямал», в рамках которого на предприятия и в организации региона привлекаются выпускники лучших вузов России. Ранее Артюхов рассказывал, что на Ямале выросло число самозанятых. Их количество в регионе увеличилось до 18 тысяч человек.