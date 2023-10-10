10 октября 2023

Артюхов сообщил министру труда РФ Котякову о ситуации с безработицей в ЯНАО. Фото

На Ямале уровень безработицы достиг рекордной отметки в 1,4%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов и Антон Котяков обсудили ямальские практики борьбы с безработицей Фото:

В ЯНАО уровень безработицы находится на рекордно низком уровне в 1,4% от всего работоспособного населения. О практиках борьбы с безработицей в регионе сообщил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Дмитрий Артюхов и Антон Котяков обсудили ситуацию на рынке труда, меры поддержки в сферах занятости и социальной защиты населения. Артюхов рассказал о том, что в округе действует более 90 федеральных и региональных мер поддержки разных категорий населения, а уровень безработицы в округе — 1,4 процента от экономически активного населения, что в два раза меньше среднероссийского показателя», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

В округе реализуется более 90 федеральных и региональных мер поддержки, работают карьерные консультанты. Благодаря национальному проекту «Демография» организовано бесплатное переобучение для ямальцев, половину из которых составляют молодые мамы в декрете. Также реализуются уникальные проекты, например «Ориентир: Ямал», в рамках которого на предприятия и в организации региона привлекаются выпускники лучших вузов России.

Ранее Артюхов рассказывал, что на Ямале выросло число самозанятых. Их количество в регионе увеличилось до 18 тысяч человек.

Дмитрий Артюхов и Антон Котяков проели рабочую встречу
Дмитрий Артюхов и Антон Котяков проели рабочую встречу
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО уровень безработицы находится на рекордно низком уровне в 1,4% от всего работоспособного населения. О практиках борьбы с безработицей в регионе сообщил министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Дмитрий Артюхов и Антон Котяков обсудили ситуацию на рынке труда, меры поддержки в сферах занятости и социальной защиты населения. Артюхов рассказал о том, что в округе действует более 90 федеральных и региональных мер поддержки разных категорий населения, а уровень безработицы в округе — 1,4 процента от экономически активного населения, что в два раза меньше среднероссийского показателя», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В округе реализуется более 90 федеральных и региональных мер поддержки, работают карьерные консультанты. Благодаря национальному проекту «Демография» организовано бесплатное переобучение для ямальцев, половину из которых составляют молодые мамы в декрете. Также реализуются уникальные проекты, например «Ориентир: Ямал», в рамках которого на предприятия и в организации региона привлекаются выпускники лучших вузов России. Ранее Артюхов рассказывал, что на Ямале выросло число самозанятых. Их количество в регионе увеличилось до 18 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...