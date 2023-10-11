Глава ДНР заявил о продвижении ВС РФ в Авдеевке

ВС РФ занимают новые позиции в Авдеевке, заявил Денис Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные закрепляются на новых позициях на севере и юге Авдеевки. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«На севере и юге Авдеевки российские бойцы уже закрепляются на новых позициях, есть продвижение», — приводит слова Пушилина РИА Новости. Он также отметил тенденцию к отступлению Вооруженных сил Украины из города. Однако говорить о полномасштабном уходе ВСУ из Авдеевки рано, заключил собеседник.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!