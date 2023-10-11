Глава ДНР заявил о продвижении ВС РФ в Авдеевке

11 октября 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

ВС РФ занимают новые позиции в Авдеевке, заявил Денис Пушилин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные закрепляются на новых позициях на севере и юге Авдеевки. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «На севере и юге Авдеевки российские бойцы уже закрепляются на новых позициях, есть продвижение», — приводит слова Пушилина РИА Новости. Он также отметил тенденцию к отступлению Вооруженных сил Украины из города. Однако говорить о полномасштабном уходе ВСУ из Авдеевки рано, заключил собеседник.

Российские военные закрепляются на новых позициях на севере и юге Авдеевки. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «На севере и юге Авдеевки российские бойцы уже закрепляются на новых позициях, есть продвижение», — приводит слова Пушилина РИА Новости. Он также отметил тенденцию к отступлению Вооруженных сил Украины из города. Однако говорить о полномасштабном уходе ВСУ из Авдеевки рано, заключил собеседник.