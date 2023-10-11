Глава ДНР заявил о продвижении ВС РФ в Авдеевке

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
ВС РФ занимают новые позиции в Авдеевке, заявил Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные закрепляются на новых позициях на севере и юге Авдеевки. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«На севере и юге Авдеевки российские бойцы уже закрепляются на новых позициях, есть продвижение», — приводит слова Пушилина РИА Новости. Он также отметил тенденцию к отступлению Вооруженных сил Украины из города. Однако говорить о полномасштабном уходе ВСУ из Авдеевки рано, заключил собеседник.

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Российские военные закрепляются на новых позициях на севере и юге Авдеевки. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. «На севере и юге Авдеевки российские бойцы уже закрепляются на новых позициях, есть продвижение», — приводит слова Пушилина РИА Новости. Он также отметил тенденцию к отступлению Вооруженных сил Украины из города. Однако говорить о полномасштабном уходе ВСУ из Авдеевки рано, заключил собеседник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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