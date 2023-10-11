11 октября 2023

Жителям ХМАО грозят тюрьма и миллионные штрафы за сбор краснокнижных грибов

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы в Дендрологическом парке. Екатеринбург, гриб
В Красную книгу ХМАО занесены порядка 40 видов грибов Фото:

Жителям ХМАО грозит тюремный срок до четырех лет и миллионные штрафы за сбор грибов, занесенных в Красную книгу. Министерство природных ресурсов РФ на официальном сайте напомнило, что закон об уголовной ответственности для грибников вступил в силу 12 октября.

«С 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу краснокнижных растений и грибов вводится уголовная ответственность. Нарушителю грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо до двух лет исправительных работ или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до миллиона рублей», — сообщили в Минприроды. За приобретение или продажу растений и грибов из Красной книги жителей ХМАО могут направить на принудительные работы на срок до пяти лет и назначить штраф до полутора миллионов рублей.

В Красную книгу ХМАО занесены порядка 40 видов грибов. В Природнадзоре ХМАО пояснили, что на территории округа встречаются следующие виды: саркосома шаровидная, ганодерма блестящая, мокруха желтоножковая и спарассис курчавый. За случайное уничтожение этих видов предусмотрена административная ответственность.

Ранее URA.RU сообщало, как выглядят грибы и растения из Красной книги ХМАО. В апреле 2023 года депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности за их сбор и уничтожение, который вступит в силу осенью.

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Жителям ХМАО грозит тюремный срок до четырех лет и миллионные штрафы за сбор грибов, занесенных в Красную книгу. Министерство природных ресурсов РФ на официальном сайте напомнило, что закон об уголовной ответственности для грибников вступил в силу 12 октября. «С 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, продажу краснокнижных растений и грибов вводится уголовная ответственность. Нарушителю грозит наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо до двух лет исправительных работ или лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до миллиона рублей», — сообщили в Минприроды. За приобретение или продажу растений и грибов из Красной книги жителей ХМАО могут направить на принудительные работы на срок до пяти лет и назначить штраф до полутора миллионов рублей. В Красную книгу ХМАО занесены порядка 40 видов грибов. В Природнадзоре ХМАО пояснили, что на территории округа встречаются следующие виды: саркосома шаровидная, ганодерма блестящая, мокруха желтоножковая и спарассис курчавый. За случайное уничтожение этих видов предусмотрена административная ответственность. Ранее URA.RU сообщало, как выглядят грибы и растения из Красной книги ХМАО. В апреле 2023 года депутаты Госдумы приняли закон об уголовной ответственности за их сбор и уничтожение, который вступит в силу осенью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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