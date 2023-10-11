В России сделали бесплатными звонки в Израиль

«Ростелеком» сделал бесплатными звонки в Израиль до ноября

11 октября 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Россияне смогут бесплатно звонить в Израиль с 11 по 31 октября Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Компания «Ростелеком» сделала бесплатными международные звонки с домашних телефонов из России в направлении Израиля. Об этом сообщила пресс-служба компании. «С учетом ситуации на территории Израиля „Ростелеком“ обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении этой страны», — говорится в сообщении . В пресс-службе отметили, что абонентам будет доступно до 60 минут связи бесплатно. Нововведение будет действовать в период с 11 по 31 октября 2023 года. Вооруженный конфликт между Израилем и боевиками ХАМАС обострился 7 октября. В представительстве РФ в Палестине отмечали, что в списке на эвакуацию из сектора Газа числятся 300 россиян. 11 октября посол РФ в Израиле заявил, что граждан России, пропавших и погибших из-за начала войны, намного больше, чем это официально подтверждено. На данный момент точно известно о гибели четырех человек.

Компания «Ростелеком» сделала бесплатными международные звонки с домашних телефонов из России в направлении Израиля. Об этом сообщила пресс-служба компании. «С учетом ситуации на территории Израиля „Ростелеком“ обнуляет стоимость международных звонков с домашних телефонов из России в направлении этой страны», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что абонентам будет доступно до 60 минут связи бесплатно. Нововведение будет действовать в период с 11 по 31 октября 2023 года. Вооруженный конфликт между Израилем и боевиками ХАМАС обострился 7 октября. В представительстве РФ в Палестине отмечали, что в списке на эвакуацию из сектора Газа числятся 300 россиян. 11 октября посол РФ в Израиле заявил, что граждан России, пропавших и погибших из-за начала войны, намного больше, чем это официально подтверждено. На данный момент точно известно о гибели четырех человек.