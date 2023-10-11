Курганские пожарные добились отмены выговоров и выплаты ущерба от ГУ МЧС

Курганские пожарные выиграли суд у ГУ МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожарные ПСЧ-26 Катайского района (Курганская область) выиграли суд у главка МЧС. Двое сотрудников, подав иск, сумели добиться отмены выговоров и выплаты морального ущерба. Информация размещена в системе ГАС «Правосудие».

«Отменить пункты приказа ГУ МЧС по Курганской области <…> о применении дисциплинарного взыскания в виде выговора в отношении Р., Ш.», — говорится в постановлении Далматовского районного суда. Обоим сотрудникам управление должно будет выплатить 5000 рублей в качестве морального ущерба.

Ведомство подало апелляцию на данное решение. Его рассмотрят в областном суде. «Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, ответчик просит это решение отменить», — рассказали в пресс-службе организации.

Пожарные подали иск, поскольку им вынесли выговоры на основании рапорта начальника части. Один из них получил взыскание из-за отсутствия на нем форменного кителя. Другому вменялись два опоздания и отсутствие на рабочем месте. По всем случаям были даны объяснения.

Суд рассмотрел обстоятельства дела и счел недоказанным факт совершения дисциплинарного проступка. Было решено, что при вынесении выговоров не учли обстоятельства, при которых были совершены проступки. Также руководство не обратило внимания на их тяжесть, и предшествующее отношение к труду сотрудников. Суд отметил, что работники имеют право на получение морального ущерба от неправомерных действий работодателя.

Ранее URA.RU сообщало, что катайские пожарные собирались пожаловаться на начальство в прокуратуру. Мужчины утверждали, что получили выговоры после необъективного отношения со стороны нового начальника части. В ведомстве заявляли, что взыскания были наложены правомерно.