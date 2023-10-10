10 октября 2023

Прокуратура Нижневартовска инициировала новую проверку взрыва газа в жилом доме. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газового баллона в Нижневартовске унес жизни 10 человек (архивное фото)
Взрыв газового баллона в Нижневартовске унес жизни 10 человек (архивное фото) Фото:
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Взрыв газа в Нижневартовске

Прокуратура Нижневартовска проводит проверку взрыва газа в жилом доме на улице Мира, 6а, в результате которого погибли 10 человек, еще двое пострадали. Дом должны были снести летом, но из-за судебных тяжб мэрии с собственниками этот вопрос не решен. Источник URA.RU в силовых структурах округа сообщил, что надзорное ведомство начало проверку по вновь открывшимся обстоятельствам.

«В деле о взрыве дома в Нижневартовске и расселении жителей вскрылись новые обстоятельства. Прокуратура начала проверку», — утверждает инсайдер.

По данным другого источника, эти обстоятельства могут повлечь за собой проверки и в мэрии. «Вполне возможно, что в городе снова пройдет череда громких отставок», — заявляет собеседник агентства.

В мэрию и прокуратуру Нижневартовска направлены запросы. Ответы ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что снос жилого дома в Нижневартовске, где взорвался газ, переносится. Мэрия заявила о консервации объекта подрядчиком до окончания судебных тяжб.

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Прокуратура Нижневартовска проводит проверку взрыва газа в жилом доме на улице Мира, 6а, в результате которого погибли 10 человек, еще двое пострадали. Дом должны были снести летом, но из-за судебных тяжб мэрии с собственниками этот вопрос не решен. Источник URA.RU в силовых структурах округа сообщил, что надзорное ведомство начало проверку по вновь открывшимся обстоятельствам. «В деле о взрыве дома в Нижневартовске и расселении жителей вскрылись новые обстоятельства. Прокуратура начала проверку», — утверждает инсайдер. По данным другого источника, эти обстоятельства могут повлечь за собой проверки и в мэрии. «Вполне возможно, что в городе снова пройдет череда громких отставок», — заявляет собеседник агентства. В мэрию и прокуратуру Нижневартовска направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что снос жилого дома в Нижневартовске, где взорвался газ, переносится. Мэрия заявила о консервации объекта подрядчиком до окончания судебных тяжб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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