Прокуратура Нижневартовска инициировала новую проверку взрыва газа в жилом доме. Инсайд

11 октября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Взрыв газового баллона в Нижневартовске унес жизни 10 человек (архивное фото) Фото: Елена Антипина @ URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске Прокуратура Нижневартовска проводит проверку взрыва газа в жилом доме на улице Мира, 6а, в результате которого погибли 10 человек, еще двое пострадали. Дом должны были снести летом, но из-за судебных тяжб мэрии с собственниками этот вопрос не решен. Источник URA.RU в силовых структурах округа сообщил, что надзорное ведомство начало проверку по вновь открывшимся обстоятельствам. «В деле о взрыве дома в Нижневартовске и расселении жителей вскрылись новые обстоятельства. Прокуратура начала проверку», — утверждает инсайдер. По данным другого источника, эти обстоятельства могут повлечь за собой проверки и в мэрии. «Вполне возможно, что в городе снова пройдет череда громких отставок», — заявляет собеседник агентства. В мэрию и прокуратуру Нижневартовска направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что снос жилого дома в Нижневартовске, где взорвался газ, переносится. Мэрия заявила о консервации объекта подрядчиком до окончания судебных тяжб.

Прокуратура Нижневартовска проводит проверку взрыва газа в жилом доме на улице Мира, 6а, в результате которого погибли 10 человек, еще двое пострадали. Дом должны были снести летом, но из-за судебных тяжб мэрии с собственниками этот вопрос не решен. Источник URA.RU в силовых структурах округа сообщил, что надзорное ведомство начало проверку по вновь открывшимся обстоятельствам. «В деле о взрыве дома в Нижневартовске и расселении жителей вскрылись новые обстоятельства. Прокуратура начала проверку», — утверждает инсайдер. По данным другого источника, эти обстоятельства могут повлечь за собой проверки и в мэрии. «Вполне возможно, что в городе снова пройдет череда громких отставок», — заявляет собеседник агентства. В мэрию и прокуратуру Нижневартовска направлены запросы. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что снос жилого дома в Нижневартовске, где взорвался газ, переносится. Мэрия заявила о консервации объекта подрядчиком до окончания судебных тяжб.