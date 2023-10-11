Алаудинов рассказал, как война в Израиле повлияла на ситуацию на фронте

Командир «Ахмата» Алаудинов: Украину покидают израильские военные
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Украину покидают израильские наемники из-за войны в своей стране Фото:
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После начала войны в Израиле военнослужащие из страны, которые находились на Украине, возвращаются на родину. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Некоторые из них [израильских военных] находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения [на Украине]. И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращается к себе на родину», — заявил Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

По его мнению, ситуация о возвращении израильских военных в свою страну будет искусственно удерживаться в течение нескольких дней. Это также может негативно сказаться на моральном облике солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Страны Запада оказывают поддержку Украине с начала конфликта. Алаудинов неоднократно говорил о наемниках на фронте. В настоящий момент в Израиле проходит война с Палестиной. Именно поэтому израильские военные могли покинуть фронт Украины.

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После начала войны в Израиле военнослужащие из страны, которые находились на Украине, возвращаются на родину. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Некоторые из них [израильских военных] находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения [на Украине]. И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращается к себе на родину», — заявил Апты Алаудинов в эфире Первого канала. По его мнению, ситуация о возвращении израильских военных в свою страну будет искусственно удерживаться в течение нескольких дней. Это также может негативно сказаться на моральном облике солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Страны Запада оказывают поддержку Украине с начала конфликта. Алаудинов неоднократно говорил о наемниках на фронте. В настоящий момент в Израиле проходит война с Палестиной. Именно поэтому израильские военные могли покинуть фронт Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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