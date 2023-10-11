Алаудинов рассказал, как война в Израиле повлияла на ситуацию на фронте

Командир «Ахмата» Алаудинов: Украину покидают израильские военные

11 октября 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Украину покидают израильские наемники из-за войны в своей стране Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После начала войны в Израиле военнослужащие из страны, которые находились на Украине, возвращаются на родину. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Некоторые из них [израильских военных] находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения [на Украине]. И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращается к себе на родину», — заявил Апты Алаудинов в эфире Первого канала. По его мнению, ситуация о возвращении израильских военных в свою страну будет искусственно удерживаться в течение нескольких дней. Это также может негативно сказаться на моральном облике солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Страны Запада оказывают поддержку Украине с начала конфликта. Алаудинов неоднократно говорил о наемниках на фронте. В настоящий момент в Израиле проходит война с Палестиной. Именно поэтому израильские военные могли покинуть фронт Украины.

После начала войны в Израиле военнослужащие из страны, которые находились на Украине, возвращаются на родину. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. «Некоторые из них [израильских военных] находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах специального назначения [на Украине]. И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращается к себе на родину», — заявил Апты Алаудинов в эфире Первого канала. По его мнению, ситуация о возвращении израильских военных в свою страну будет искусственно удерживаться в течение нескольких дней. Это также может негативно сказаться на моральном облике солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Страны Запада оказывают поддержку Украине с начала конфликта. Алаудинов неоднократно говорил о наемниках на фронте. В настоящий момент в Израиле проходит война с Палестиной. Именно поэтому израильские военные могли покинуть фронт Украины.