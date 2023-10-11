CNN: Израиль ведет переговоры по эвакуации палестинцев в Египет

11 октября 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Окончательное решение по переговорам будет принято Египтом Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль начал переговоры по эвакуации из сектора Газа мирных жителей Палестины и граждан США в Египет. Об этом сообщил телеканал CNN. «Ведутся переговоры о том, чтобы позволить гражданским лицам Соединенных Штатов и Палестины в секторе Газа покинуть эту территорию в Египет до любого наземного вторжения на территорию израильских сил», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что всем американским гражданам будет разрешено пройти через пограничный переход Рафах, если они покажут свои паспорта США, однако передвижение палестинских жителей будет ограничено до 2000 человек в день. В материале подчеркнули, что окончательное решение будет принято Египтом, так как страна контролирует пограничный переход между сектором Газа. Израильский чиновник отметил, что как можно больше палестинцев должны покинуть территорию сектора Газа. Это, по его словам, в интересах Израиля. Ранее сообщалось, что Египет предложил прекратить боевые действия Израиля и сектора Газа на шесть часов, чтобы отправить гуманитарную помощь через границу с сектором Газа. Страна обсудила свое предложение с США и другими государствами. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС призывает открыть гуманитарный путь в сектор Газа, передает RT.

Израиль начал переговоры по эвакуации из сектора Газа мирных жителей Палестины и граждан США в Египет. Об этом сообщил телеканал CNN. «Ведутся переговоры о том, чтобы позволить гражданским лицам Соединенных Штатов и Палестины в секторе Газа покинуть эту территорию в Египет до любого наземного вторжения на территорию израильских сил», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что всем американским гражданам будет разрешено пройти через пограничный переход Рафах, если они покажут свои паспорта США, однако передвижение палестинских жителей будет ограничено до 2000 человек в день. В материале подчеркнули, что окончательное решение будет принято Египтом, так как страна контролирует пограничный переход между сектором Газа. Израильский чиновник отметил, что как можно больше палестинцев должны покинуть территорию сектора Газа. Это, по его словам, в интересах Израиля. Ранее сообщалось, что Египет предложил прекратить боевые действия Израиля и сектора Газа на шесть часов, чтобы отправить гуманитарную помощь через границу с сектором Газа. Страна обсудила свое предложение с США и другими государствами. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ЕС призывает открыть гуманитарный путь в сектор Газа, передает RT.