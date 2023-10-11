США передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол»

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Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Вскоре ожидаются дополнительные поставки Израилю, заявил Кирби Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США отправили Израилю противоракеты для комплексов ПРО «Железный купол». Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Мы смогли восполнить им часть запасов противоракет для „Железного купола“. Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля», — заявил Кирби в ходе брифинга. Он также отметил, что ожидают дополнительные поставки в Израиль, которые ожидаются в ближайшие дни.

Ранее США отправили авианосец для участие в конфликте между Израилем и Палестиной. Президент РФ Владимир Путин заявил, что американской стороне не имеет смысла принимать участие в этой войне, так как их действия только усугубляют ситуацию.

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США отправили Израилю противоракеты для комплексов ПРО «Железный купол». Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Мы смогли восполнить им часть запасов противоракет для „Железного купола“. Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля», — заявил Кирби в ходе брифинга. Он также отметил, что ожидают дополнительные поставки в Израиль, которые ожидаются в ближайшие дни. Ранее США отправили авианосец для участие в конфликте между Израилем и Палестиной. Президент РФ Владимир Путин заявил, что американской стороне не имеет смысла принимать участие в этой войне, так как их действия только усугубляют ситуацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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