США передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол»

11 октября 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Вскоре ожидаются дополнительные поставки Израилю, заявил Кирби Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США отправили Израилю противоракеты для комплексов ПРО «Железный купол». Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Мы смогли восполнить им часть запасов противоракет для „Железного купола“. Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля», — заявил Кирби в ходе брифинга. Он также отметил, что ожидают дополнительные поставки в Израиль, которые ожидаются в ближайшие дни. Ранее США отправили авианосец для участие в конфликте между Израилем и Палестиной. Президент РФ Владимир Путин заявил, что американской стороне не имеет смысла принимать участие в этой войне, так как их действия только усугубляют ситуацию.

США отправили Израилю противоракеты для комплексов ПРО «Железный купол». Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. «Мы смогли восполнить им часть запасов противоракет для „Железного купола“. Эти противоракеты мы держали в Израиле и просто передали их в собственность Армии обороны Израиля», — заявил Кирби в ходе брифинга. Он также отметил, что ожидают дополнительные поставки в Израиль, которые ожидаются в ближайшие дни. Ранее США отправили авианосец для участие в конфликте между Израилем и Палестиной. Президент РФ Владимир Путин заявил, что американской стороне не имеет смысла принимать участие в этой войне, так как их действия только усугубляют ситуацию.