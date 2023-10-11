В Госдуме рассмотрят увеличение микрозайма для бизнеса

11 октября 2023 в 23:41 Размер текста - 17 +

Депутаты предложили повысить микрозаймы для предпринимателей до 7 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заксобрание Краснодарского края выступило с инициативой увеличить предельный размер микрозаймов микрофинансовых организаций для выдачи предпринимателям до 7 миллионов рублей. Законопроект внесен в Госдуму, следует из данных нижней палаты парламента. «Документ предусматривает увеличение максимального размера микрозаймов, выдаваемых микрофинансовыми организациями для ИП и юридических лиц с 5 миллионов до 7 миллионов рублей», — пишет РИА со ссылкой на документ. Микрокредитные компании смогут выдавать гражданам до миллиона рублей, вместо лимита в 500 тысяч рублей. По мнению разработчиков законопроекта, принятие нового закона позволит эффективнее создавать благоприятные условия для деятельности предпринимателей и самозанятых граждан. Документ был подготовлен после обращений предпринимателей в адрес депутатов заксобрания Краснодарского края. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что власти собираются поддерживать аграриев новыми льготами через систему господдержки. В этот список вошли льготные кредиты, субсидии, тарифы на перевозку продукции и лизинг.

Заксобрание Краснодарского края выступило с инициативой увеличить предельный размер микрозаймов микрофинансовых организаций для выдачи предпринимателям до 7 миллионов рублей. Законопроект внесен в Госдуму, следует из данных нижней палаты парламента. «Документ предусматривает увеличение максимального размера микрозаймов, выдаваемых микрофинансовыми организациями для ИП и юридических лиц с 5 миллионов до 7 миллионов рублей», — пишет РИА со ссылкой на документ. Микрокредитные компании смогут выдавать гражданам до миллиона рублей, вместо лимита в 500 тысяч рублей. По мнению разработчиков законопроекта, принятие нового закона позволит эффективнее создавать благоприятные условия для деятельности предпринимателей и самозанятых граждан. Документ был подготовлен после обращений предпринимателей в адрес депутатов заксобрания Краснодарского края. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что власти собираются поддерживать аграриев новыми льготами через систему господдержки. В этот список вошли льготные кредиты, субсидии, тарифы на перевозку продукции и лизинг.