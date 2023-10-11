В Госдуме рассмотрят увеличение микрозайма для бизнеса

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Депутаты предложили повысить микрозаймы для предпринимателей до 7 миллионов рублей Фото:

Заксобрание Краснодарского края выступило с инициативой увеличить предельный размер микрозаймов микрофинансовых организаций для выдачи предпринимателям до 7 миллионов рублей. Законопроект внесен в Госдуму, следует из данных нижней палаты парламента.

«Документ предусматривает увеличение максимального размера микрозаймов, выдаваемых микрофинансовыми организациями для ИП и юридических лиц с 5 миллионов до 7 миллионов рублей», — пишет РИА со ссылкой на документ. Микрокредитные компании смогут выдавать гражданам до миллиона рублей, вместо лимита в 500 тысяч рублей.

По мнению разработчиков законопроекта, принятие нового закона позволит эффективнее создавать благоприятные условия для деятельности предпринимателей и самозанятых граждан. Документ был подготовлен после обращений предпринимателей в адрес депутатов заксобрания Краснодарского края.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что власти собираются поддерживать аграриев новыми льготами через систему господдержки. В этот список вошли льготные кредиты, субсидии, тарифы на перевозку продукции и лизинг.

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Заксобрание Краснодарского края выступило с инициативой увеличить предельный размер микрозаймов микрофинансовых организаций для выдачи предпринимателям до 7 миллионов рублей. Законопроект внесен в Госдуму, следует из данных нижней палаты парламента. «Документ предусматривает увеличение максимального размера микрозаймов, выдаваемых микрофинансовыми организациями для ИП и юридических лиц с 5 миллионов до 7 миллионов рублей», — пишет РИА со ссылкой на документ. Микрокредитные компании смогут выдавать гражданам до миллиона рублей, вместо лимита в 500 тысяч рублей. По мнению разработчиков законопроекта, принятие нового закона позволит эффективнее создавать благоприятные условия для деятельности предпринимателей и самозанятых граждан. Документ был подготовлен после обращений предпринимателей в адрес депутатов заксобрания Краснодарского края. Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что власти собираются поддерживать аграриев новыми льготами через систему господдержки. В этот список вошли льготные кредиты, субсидии, тарифы на перевозку продукции и лизинг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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