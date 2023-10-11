Украине на встрече в формате «Рамштайн» обещали внушительную военную помощь

Умеров: Запад пообещал Киеву военную помощь на 500 млн долларов

12 октября 2023 в 06:30 Размер текста - 17 +

Украина получит ПВО, боеприпасы и F-16, заявил Умеров Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны Запада пообещали Киеву направить военную помощь в размере почти 500 млн долларов. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. Ранее он посетил заседание группы западных стран в формате Рамштайн. «Почти на полмиллиарда получили помощи. В это число входит ПВО, боеприпасы, подготовка к зиме и F-16», — цитирует Умерова «Европейская правда». Ранее Пентагон заявил, что передаст Киеву новый пакет военной помощи в размере 200 млн долларов. Такое решение озвучил глава оборонного ведомства США Ллойд Остин после того, как американская сторона решила ограничить помощь Украине на 45 дней.

Страны Запада пообещали Киеву направить военную помощь в размере почти 500 млн долларов. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. Ранее он посетил заседание группы западных стран в формате Рамштайн. «Почти на полмиллиарда получили помощи. В это число входит ПВО, боеприпасы, подготовка к зиме и F-16», — цитирует Умерова «Европейская правда». Ранее Пентагон заявил, что передаст Киеву новый пакет военной помощи в размере 200 млн долларов. Такое решение озвучил глава оборонного ведомства США Ллойд Остин после того, как американская сторона решила ограничить помощь Украине на 45 дней.