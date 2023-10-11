Украине на встрече в формате «Рамштайн» обещали внушительную военную помощь

Украина получит ПВО, боеприпасы и F-16, заявил Умеров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Страны Запада пообещали Киеву направить военную помощь в размере почти 500 млн долларов. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров. Ранее он посетил заседание группы западных стран в формате Рамштайн.
«Почти на полмиллиарда получили помощи. В это число входит ПВО, боеприпасы, подготовка к зиме и F-16», — цитирует Умерова «Европейская правда».
Ранее Пентагон заявил, что передаст Киеву новый пакет военной помощи в размере 200 млн долларов. Такое решение озвучил глава оборонного ведомства США Ллойд Остин после того, как американская сторона решила ограничить помощь Украине на 45 дней.
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