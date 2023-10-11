Рабочим в Свердловской области подняли зарплаты почти на 15 тысяч рублей

12 октября 2023 в 06:54 Размер текста - 17 +

Спрос на специалистов из сферы рабочих вакансий вырос на 68% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области за последний год средняя предлагаемая зарплата в сфере «Рабочий персонал» выросла на 14,4 тысяч рублей. Спрос на квалифицированных специалистов поднялся на 68%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. «В сентябре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в сфере „Рабочий персонал“ в Свердловской области составляла 45,2 тысячи рублей, а на сегодняшний день — уже 59,6 тысячи рублей», — сказала директор сервиса на Урале Оксана Сидлецкая. Количество вакансий для рабочего персонала в сентябре 2023 года выросло на 68% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. На профессиональную сферу «Рабочий персонал» на Среднем Урале приходится 23% вакансий, что делает данную категорию самой востребованной и одновременно наиболее дефицитной. «Спрос на специалистов с профессией в руках все больше и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы. Работодатели поднимают уровень оплаты труда, улучшают условия и готовы бороться с конкурентами за настоящих профи», — отметила Сидлецкая. Ранее URA.RU писало, что самой высокооплачиваемой профессией в Екатеринбурге в сфере рабочих вакансий стала токарь. По приросту вакантных мест специальность находится на третьем месте. Средняя предлагаемая зарплата достигла 105,5 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области за последний год средняя предлагаемая зарплата в сфере «Рабочий персонал» выросла на 14,4 тысяч рублей. Спрос на квалифицированных специалистов поднялся на 68%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. «В сентябре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в сфере „Рабочий персонал“ в Свердловской области составляла 45,2 тысячи рублей, а на сегодняшний день — уже 59,6 тысячи рублей», — сказала директор сервиса на Урале Оксана Сидлецкая. Количество вакансий для рабочего персонала в сентябре 2023 года выросло на 68% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. На профессиональную сферу «Рабочий персонал» на Среднем Урале приходится 23% вакансий, что делает данную категорию самой востребованной и одновременно наиболее дефицитной. «Спрос на специалистов с профессией в руках все больше и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы. Работодатели поднимают уровень оплаты труда, улучшают условия и готовы бороться с конкурентами за настоящих профи», — отметила Сидлецкая. Ранее URA.RU писало, что самой высокооплачиваемой профессией в Екатеринбурге в сфере рабочих вакансий стала токарь. По приросту вакантных мест специальность находится на третьем месте. Средняя предлагаемая зарплата достигла 105,5 тысяч рублей.