11 октября 2023

Рабочим в Свердловской области подняли зарплаты почти на 15 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на специалистов из сферы рабочих вакансий вырос на 68% Фото:

В Свердловской области за последний год средняя предлагаемая зарплата в сфере «Рабочий персонал» выросла на 14,4 тысяч рублей. Спрос на квалифицированных специалистов поднялся на 68%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru.

«В сентябре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в сфере „Рабочий персонал“ в Свердловской области составляла 45,2 тысячи рублей, а на сегодняшний день — уже 59,6 тысячи рублей», — сказала директор сервиса на Урале Оксана Сидлецкая. Количество вакансий для рабочего персонала в сентябре 2023 года выросло на 68% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

На профессиональную сферу «Рабочий персонал» на Среднем Урале приходится 23% вакансий, что делает данную категорию самой востребованной и одновременно наиболее дефицитной. «Спрос на специалистов с профессией в руках все больше и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы. Работодатели поднимают уровень оплаты труда, улучшают условия и готовы бороться с конкурентами за настоящих профи», — отметила Сидлецкая.

Ранее URA.RU писало, что самой высокооплачиваемой профессией в Екатеринбурге в сфере рабочих вакансий стала токарь. По приросту вакантных мест специальность находится на третьем месте. Средняя предлагаемая зарплата достигла 105,5 тысяч рублей.

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В Свердловской области за последний год средняя предлагаемая зарплата в сфере «Рабочий персонал» выросла на 14,4 тысяч рублей. Спрос на квалифицированных специалистов поднялся на 68%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса поиска работы hh.ru. «В сентябре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в сфере „Рабочий персонал“ в Свердловской области составляла 45,2 тысячи рублей, а на сегодняшний день — уже 59,6 тысячи рублей», — сказала директор сервиса на Урале Оксана Сидлецкая. Количество вакансий для рабочего персонала в сентябре 2023 года выросло на 68% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. На профессиональную сферу «Рабочий персонал» на Среднем Урале приходится 23% вакансий, что делает данную категорию самой востребованной и одновременно наиболее дефицитной. «Спрос на специалистов с профессией в руках все больше и эта ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы. Работодатели поднимают уровень оплаты труда, улучшают условия и готовы бороться с конкурентами за настоящих профи», — отметила Сидлецкая. Ранее URA.RU писало, что самой высокооплачиваемой профессией в Екатеринбурге в сфере рабочих вакансий стала токарь. По приросту вакантных мест специальность находится на третьем месте. Средняя предлагаемая зарплата достигла 105,5 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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