Путин впервые за год вылетел за рубеж

Владимир Путин прибыл в Киргизию

12 октября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Владимир Путин встретится с Садыром Жапаровым в Бишкеке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин впервые в этом году вылетел за рубеж. Глава государства прибыл в Киргизию. «Путин прилетел в Киргизию. Нынешний визит — первый зарубежный для российского лидера в этом году», — сообщает ТАСС. Там добавили, что в киргизской столице Бишкеке ожидается насыщенная программа для российского президента. В четверг, 12 октября, Владимир Путин планирует провести рабочий день с официальной встречи с киргизским президентом Садыром Жапаровым в резиденции «Ала-Арча». После переговоров состоится церемония подписания двусторонних документов, а также президенты выступят с заявлениями перед журналистами, заключили в агентстве.

Президент России Владимир Путин впервые в этом году вылетел за рубеж. Глава государства прибыл в Киргизию. «Путин прилетел в Киргизию. Нынешний визит — первый зарубежный для российского лидера в этом году», — сообщает ТАСС. Там добавили, что в киргизской столице Бишкеке ожидается насыщенная программа для российского президента. В четверг, 12 октября, Владимир Путин планирует провести рабочий день с официальной встречи с киргизским президентом Садыром Жапаровым в резиденции «Ала-Арча». После переговоров состоится церемония подписания двусторонних документов, а также президенты выступят с заявлениями перед журналистами, заключили в агентстве.