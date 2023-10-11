Путин впервые за год вылетел за рубеж

Президент России Владимир Путин впервые в этом году вылетел за рубеж. Глава государства прибыл в Киргизию.
«Путин прилетел в Киргизию. Нынешний визит — первый зарубежный для российского лидера в этом году», — сообщает ТАСС. Там добавили, что в киргизской столице Бишкеке ожидается насыщенная программа для российского президента.
В четверг, 12 октября, Владимир Путин планирует провести рабочий день с официальной встречи с киргизским президентом Садыром Жапаровым в резиденции «Ала-Арча». После переговоров состоится церемония подписания двусторонних документов, а также президенты выступят с заявлениями перед журналистами, заключили в агентстве.
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