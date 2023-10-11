11 октября 2023

Путин впервые за год вылетел за рубеж

Владимир Путин прибыл в Киргизию
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимир Путин встретится с Садыром Жапаровым в Бишкеке Фото:

Президент России Владимир Путин впервые в этом году вылетел за рубеж. Глава государства прибыл в Киргизию.

«Путин прилетел в Киргизию. Нынешний визит — первый зарубежный для российского лидера в этом году», — сообщает ТАСС. Там добавили, что в киргизской столице Бишкеке ожидается насыщенная программа для российского президента.

В четверг, 12 октября, Владимир Путин планирует провести рабочий день с официальной встречи с киргизским президентом Садыром Жапаровым в резиденции «Ала-Арча». После переговоров состоится церемония подписания двусторонних документов, а также президенты выступят с заявлениями перед журналистами, заключили в агентстве.

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Президент России Владимир Путин впервые в этом году вылетел за рубеж. Глава государства прибыл в Киргизию. «Путин прилетел в Киргизию. Нынешний визит — первый зарубежный для российского лидера в этом году», — сообщает ТАСС. Там добавили, что в киргизской столице Бишкеке ожидается насыщенная программа для российского президента. В четверг, 12 октября, Владимир Путин планирует провести рабочий день с официальной встречи с киргизским президентом Садыром Жапаровым в резиденции «Ала-Арча». После переговоров состоится церемония подписания двусторонних документов, а также президенты выступят с заявлениями перед журналистами, заключили в агентстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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