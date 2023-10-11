11 октября 2023

Губернатор Шумков на личном приеме пообещал выдать медику премию. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Губернатор Шумков провел личный прием с гражданами Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал фельдшеру из села Дубровное (Варгашинский округ) выписать премию. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Провели личный прием граждан. На самом деле обращаются на него наши земляки с просьбами, выполнение которых качественно улучшит не только их жизнь. Татьяна Борисовна очень хвалила дубровинского фельдшера, выпишем премию», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».

Сообщается, что премия медику будет выписана после завершения работ по установке ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Губернатор Шумков также отметил, что обсудил с гражданами благоустройство территории школы №5 в микрорайоне Северный. Глава региона сообщил, что на встрече поднимались вопросы и строительства мини-стадиона около Варгашинской школы №1, ремонт спортзала в Митино и работы на дороге Малышево — Альменево и «Курган — Шадринск — Екатеринбург».

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заявил, что курганским аграриям выдадут 80 млн рублей. Данные средства на дополнительные поддержки в регионе выделили в Минсельхозе РФ.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал фельдшеру из села Дубровное (Варгашинский округ) выписать премию. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Провели личный прием граждан. На самом деле обращаются на него наши земляки с просьбами, выполнение которых качественно улучшит не только их жизнь. Татьяна Борисовна очень хвалила дубровинского фельдшера, выпишем премию», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что премия медику будет выписана после завершения работ по установке ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Губернатор Шумков также отметил, что обсудил с гражданами благоустройство территории школы №5 в микрорайоне Северный. Глава региона сообщил, что на встрече поднимались вопросы и строительства мини-стадиона около Варгашинской школы №1, ремонт спортзала в Митино и работы на дороге Малышево — Альменево и «Курган — Шадринск — Екатеринбург». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заявил, что курганским аграриям выдадут 80 млн рублей. Данные средства на дополнительные поддержки в регионе выделили в Минсельхозе РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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