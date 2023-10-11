Губернатор Шумков на личном приеме пообещал выдать медику премию. Видео

12 октября 2023 в 09:34 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков провел личный прием с гражданами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал фельдшеру из села Дубровное (Варгашинский округ) выписать премию. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Провели личный прием граждан. На самом деле обращаются на него наши земляки с просьбами, выполнение которых качественно улучшит не только их жизнь. Татьяна Борисовна очень хвалила дубровинского фельдшера, выпишем премию», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что премия медику будет выписана после завершения работ по установке ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Губернатор Шумков также отметил, что обсудил с гражданами благоустройство территории школы №5 в микрорайоне Северный. Глава региона сообщил, что на встрече поднимались вопросы и строительства мини-стадиона около Варгашинской школы №1, ремонт спортзала в Митино и работы на дороге Малышево — Альменево и «Курган — Шадринск — Екатеринбург». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заявил, что курганским аграриям выдадут 80 млн рублей. Данные средства на дополнительные поддержки в регионе выделили в Минсельхозе РФ.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал фельдшеру из села Дубровное (Варгашинский округ) выписать премию. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «Провели личный прием граждан. На самом деле обращаются на него наши земляки с просьбами, выполнение которых качественно улучшит не только их жизнь. Татьяна Борисовна очень хвалила дубровинского фельдшера, выпишем премию», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Сообщается, что премия медику будет выписана после завершения работ по установке ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). Губернатор Шумков также отметил, что обсудил с гражданами благоустройство территории школы №5 в микрорайоне Северный. Глава региона сообщил, что на встрече поднимались вопросы и строительства мини-стадиона около Варгашинской школы №1, ремонт спортзала в Митино и работы на дороге Малышево — Альменево и «Курган — Шадринск — Екатеринбург». Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заявил, что курганским аграриям выдадут 80 млн рублей. Данные средства на дополнительные поддержки в регионе выделили в Минсельхозе РФ.