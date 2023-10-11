В Курганской области заброшено более тысячи гектаров земли

В трех округах Курганской области владельцы сельскохозяйственных участков получили административное наказание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Варгашинском и Сафакулевском округе Курганской области заброшено более тысячи гектаров земли, предназначенной для сельскохозяйственной деятельности. Информация об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«За неиспользование земельного участка управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям привлекло к административной ответственности собственника двух земельных участков, расположенных в Варгашинском районе Курганской области в границах Медвежьевского сельсовета, который владеет ими последние восемь лет. Установлено, что 628,9 гектаров зарастают», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что эксперты определили по растительности на участках, что земля не использовалась по назначения больше трех лет подряд. Отмечается, что управление Россельхознадзора признало собственника участков виновным. Ему назначили административный штраф.

Между тем, земли, предназначенные для сельского хозяйства, зарастают и в Сафакулевском округе. На сайте управления Россельхознадзора указано, что собственник забросил участок в 706 гектаров. Сам владелец пояснил, что купил землю в 2018 и 2020 годах. С его слов, до него участки не обрабатывались более десяти лет. Как указано на сайте ведомства, похожая ситуация и с другим собственником в Куртамышском районе, где заброшены 17 гектаров земли, которые владелец приобрел в 2021 году. Мужчине сотрудники управления Россельхознадзора выписали предупреждение. Оба курганца должны привести землю в пригодное состояние до 2024 года.

Ранее URA.RU писало, что почти все курганские сельскохозяйственные участки заросли сорняками. Эксперты отмечают, что в регионе почти 94% земли существуют с нарушениями.