Президент Палестины Аббас встретится с госсекретарем США

Энтони Блинкен встретится с Махмудом Абассом 13 октября
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Лидер Палестины Махмуд Аббас проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на фоне военных действий между Палестиной и Израилем. Встреча пройдет в пятницу 13 октября.
«Президент Палестины Махмуд Аббас встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу», —
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