Президент Палестины Аббас встретится с госсекретарем США

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Энтони Блинкен встретится с Махмудом Абассом 13 октября Фото:
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Лидер Палестины Махмуд Аббас проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на фоне военных действий между Палестиной и Израилем. Встреча пройдет в пятницу 13 октября.

«Президент Палестины Махмуд Аббас встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу», — сообщает Reuters. Информацию о встрече передал агентству палестинский чиновник.

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Лидер Палестины Махмуд Аббас проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном на фоне военных действий между Палестиной и Израилем. Встреча пройдет в пятницу 13 октября. «Президент Палестины Махмуд Аббас встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу», — сообщает Reuters. Информацию о встрече передал агентству палестинский чиновник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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