Власти пообещали курганцам отремонтировать крышу дома в прошлом году

Из-за протекающей крыши здания затапливаются все этажи (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жителям девятиэтажного дома по адресу улица Радионова, 20 в Кургане на жалобы на протекающую крышу ответили, что ремонт необходимо сделать в 2022 году. При этом крыша еще не ремонтировалась. Этой информацией с URA.RU поделился читатель.

«24 апреля состоялось заседание комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. По результатам проведенного заседания комиссией принято решение о необходимости проведения капитального ремонта крыши данного многоквартирного дома в 2022 году», — указано в ответе департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области на обращение жильцов дома.

По словам жильцов, проблема с крышей имеет потенциально опасный характер, ведь протекает она вплоть до первого этажа, создавая условия для чрезмерно повышенной влажности в помещениях. Также курганцы, проживающие здесь, пожаловались на лифт, который не работает с ноября 2022 года. Согласно ответу департамента на обращение, администрации Кургана было рекомендовано запустить в эксплуатацию рабочий лифт в срок до 1 сентября, но решение о необходимости его капремонта принято на период с 2029 по 2031 годы. Кроме того, проблемным в доме оказался подвал, который регулярно затоплен, в том числе дождевой и талой водой.

На сайте НКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» указано, что ремонт крыши был запланирован на 2022 год, выделено на него 3 млн рублей, но объявленный аукцион не завершен. Корреспондентом URA.RU направлены запросы в фонд капитального ремонта, департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, а также в администрацию Кургана. На момент публикации ответы не были получены.

Ранее URA.RU писало, что в курганской многоэтажке затапливались верхние этажи из-за крыши здания. В результате намокала проводка, а еще в подвале застоялась вода. Обращения жильцов в управляющей компании игнорировались.