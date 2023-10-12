Какие автомобили больше всего подорожали в России в сентябре

Автомобили марок Skoda, Evolute и Kia больше всего подорожали в сентябре

12 октября 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Автомобиль Kia Cerato в сентябре подорожал на 11% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В сентябре автомобили Skoda, Evolute и Kia подорожали больше всего в России. Модель Skoda Octavia выросла в цене на 14%. Об этом стало известно из исследования сервиса «Авто.ру». «Автомобили Skoda, Evolute и Kia больше всего подорожали в России в сентябре», — передает содержание исследования ТАСС. Там добавили, что самая высокая цена была за модель Skoda Octavia, которая выросла в цене на 14%. Электромобиль Evolute i-Joy российского стал дороже на 13%, а за Kia Cerato просят на 11% больше. Согласно данным официального дилера Skoda компании «Рольф», цена на модель Octavia начинается от 2,6 миллиона рублей. Цена на российские электромобили Evolute зависит от модели и составляет от 1,8 до почти четырех миллионов, модель i-Joy стоит от 2,9 млн. Стоимость модели Kia Cerato начинается от 2,1 миллиона рублей по информации на официальном сайте Kia. Рост цен на новые легковые автомобили в России составит до 30% к концу 2023 года, согласно прогнозу автомобильных дилеров. Повышение цен связано с увеличением утильсбора и ослаблением курса рубля. Эти два фактора могут привести к снижению рынка автомобилей в РФ. Ожидается, что объем продаж может не вырасти, а даже снизиться на 20%, передает «Утро.ру».

В сентябре автомобили Skoda, Evolute и Kia подорожали больше всего в России. Модель Skoda Octavia выросла в цене на 14%. Об этом стало известно из исследования сервиса «Авто.ру». «Автомобили Skoda, Evolute и Kia больше всего подорожали в России в сентябре», — передает содержание исследования ТАСС. Там добавили, что самая высокая цена была за модель Skoda Octavia, которая выросла в цене на 14%. Электромобиль Evolute i-Joy российского стал дороже на 13%, а за Kia Cerato просят на 11% больше. Согласно данным официального дилера Skoda компании «Рольф», цена на модель Octavia начинается от 2,6 миллиона рублей. Цена на российские электромобили Evolute зависит от модели и составляет от 1,8 до почти четырех миллионов, модель i-Joy стоит от 2,9 млн. Стоимость модели Kia Cerato начинается от 2,1 миллиона рублей по информации на официальном сайте Kia. Рост цен на новые легковые автомобили в России составит до 30% к концу 2023 года, согласно прогнозу автомобильных дилеров. Повышение цен связано с увеличением утильсбора и ослаблением курса рубля. Эти два фактора могут привести к снижению рынка автомобилей в РФ. Ожидается, что объем продаж может не вырасти, а даже снизиться на 20%, передает «Утро.ру».