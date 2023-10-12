Буданов назвал самого опасного русского генерала

Генерал Сергей Беседа доставляет Украине много проблем, заявил Кирилл Буданов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа является самым опасным и проблемным генералом для Украины. Об этом заявил глава Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов.
«Есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа», — передает слова Буданова «Украинская правда». Он добавил, что военный за всю свою карьеру нанес весомый урон украинскому государству.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!