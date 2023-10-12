Буданов назвал самого опасного русского генерала

Буданов: самым опасным русским генералом является Сергей Беседа
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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, ордена, военные, генерал, погоны, герой россии, нашивки
Генерал Сергей Беседа доставляет Украине много проблем, заявил Кирилл Буданов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа является самым опасным и проблемным генералом для Украины. Об этом заявил глава Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

«Есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа», — передает слова Буданова «Украинская правда». Он добавил, что военный за всю свою карьеру нанес весомый урон украинскому государству.

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Руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа является самым опасным и проблемным генералом для Украины. Об этом заявил глава Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Кирилл Буданов. «Есть человек, всегда приносивший проблемы Украине. Это генерал Беседа», — передает слова Буданова «Украинская правда». Он добавил, что военный за всю свою карьеру нанес весомый урон украинскому государству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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