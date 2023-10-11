«Вечерние ведомости» оштрафовали по поручению главного свердловского прокурора 12 октября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 + Газета получила уже шестой штраф за дискредитацию ВС РФ Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Главного редактора свердловской газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова оштрафовали на 195 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщил журналист в своем telegram-канале. Решение вынес Кировский районный суд Екатеринбурга. В ходе заседания по делу судья озвучил, что санкцию на привлечение Постникова к ответственности дал лично прокурор Свердловской области Борис Крылов. «Соответствующий документ за подписью Крылова был приобщен к делу уже тогда, когда оно было передано в суд — 28 сентября. Санкция прокурора понадобилась поскольку Постников является членом избирательной комиссии», — пишет газета в telegram-канале. Журналист агентства обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ ожидается. Неделю назад штраф по соответствующей статье получила директор «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулова. Текущая санкция по данной статье стала уже шестой для «Вечерних ведомостей». Главного редактора свердловской газеты «Вечерние ведомости» Владислава Постникова оштрафовали на 195 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, сообщил журналист в своем telegram-канале. Решение вынес Кировский районный суд Екатеринбурга. В ходе заседания по делу судья озвучил, что санкцию на привлечение Постникова к ответственности дал лично прокурор Свердловской области Борис Крылов. «Соответствующий документ за подписью Крылова был приобщен к делу уже тогда, когда оно было передано в суд — 28 сентября. Санкция прокурора понадобилась поскольку Постников является членом избирательной комиссии», — пишет газета в telegram-канале. Журналист агентства обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ ожидается. Неделю назад штраф по соответствующей статье получила директор «Вечерних ведомостей» Гузель Аиткулова. Текущая санкция по данной статье стала уже шестой для «Вечерних ведомостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям