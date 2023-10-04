04 октября 2023

В Екатеринбурге директора «Вечерних ведомостей» оштрафовали на 110 тысяч рублей

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Гузель Аиткуловой дали штраф за дискредитацию российской армии Фото:

Директора свердловской газеты «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулову оштрафовали на 110 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов.

«Гузель Аиткулову оштрафовали на 110 тысяч рублей», — сообщил Краснов. Заседание проходило 5 октября в Кировском районном суде Екатеринбурга.

На «Вечерние ведомости» составляли несколько протоколов о дискредитации армии. В предыдущий раз по этой статье издание оштрафовали в сентябре. Штраф составил 245 тысяч рублей.

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Директора свердловской газеты «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулову оштрафовали на 110 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов. «Гузель Аиткулову оштрафовали на 110 тысяч рублей», — сообщил Краснов. Заседание проходило 5 октября в Кировском районном суде Екатеринбурга. На «Вечерние ведомости» составляли несколько протоколов о дискредитации армии. В предыдущий раз по этой статье издание оштрафовали в сентябре. Штраф составил 245 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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