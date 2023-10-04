В Екатеринбурге директора «Вечерних ведомостей» оштрафовали на 110 тысяч рублей

Гузель Аиткуловой дали штраф за дискредитацию российской армии
Директора свердловской газеты «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулову оштрафовали на 110 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Об этом URA.RU рассказал адвокат Георгий Краснов.
«Гузель Аиткулову оштрафовали на 110 тысяч рублей», — сообщил Краснов. Заседание проходило 5 октября в Кировском районном суде Екатеринбурга.
На «Вечерние ведомости» составляли несколько протоколов о дискредитации армии. В предыдущий раз по этой статье издание оштрафовали в сентябре. Штраф составил 245 тысяч рублей.
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