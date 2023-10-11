«Газпром» построит для курганцев более 100 км сетей для подачи топлива

12 октября 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

В Курганской области газ станет доступен жителям более 16 населенных пунктов в трех муниципальных округах Фото: media.gazprom-neft.ru В Курганской области при поддержке «Газпрома» началось строительство трех газопроводов, которые протянутся на 102 километра и обеспечат подачу топлива в 16 населенных пунктов. Ранее соответствующее соглашение подписали губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом сообщает областное правительство в своем telegram-канале. «В Курганской области началось строительство еще трех межпоселковых газопроводов для газификации 16 населенных пунктов. Будут построены 102 км межпоселковых газопроводов. Их строительство осуществляется по программе развития газоснабжения и газификации Курганской области на 2021—2025 годы», — указано в канале. Также, по их данным, на территории региона действует программа социальной газификации, которая позволяет собственникам бесплатно подключить свои дома к централизованному газоснабжению при определенных условиях. Сообщается, что газопроводы проведут на территориях Белозерского, Мишкинского и Петуховского округов. Также, параллельно ведется строительство внутрипоселковых газопроводов. Со слов правительства, это позволит газифицировать около 6,9 тысяч домов и 29 котельных.

В Курганской области при поддержке «Газпрома» началось строительство трех газопроводов, которые протянутся на 102 километра и обеспечат подачу топлива в 16 населенных пунктов. Ранее соответствующее соглашение подписали губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом сообщает областное правительство в своем telegram-канале. «В Курганской области началось строительство еще трех межпоселковых газопроводов для газификации 16 населенных пунктов. Будут построены 102 км межпоселковых газопроводов. Их строительство осуществляется по программе развития газоснабжения и газификации Курганской области на 2021—2025 годы», — указано в канале. Также, по их данным, на территории региона действует программа социальной газификации, которая позволяет собственникам бесплатно подключить свои дома к централизованному газоснабжению при определенных условиях. Сообщается, что газопроводы проведут на территориях Белозерского, Мишкинского и Петуховского округов. Также, параллельно ведется строительство внутрипоселковых газопроводов. Со слов правительства, это позволит газифицировать около 6,9 тысяч домов и 29 котельных.