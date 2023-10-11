11 октября 2023

«Газпром» построит для курганцев более 100 км сетей для подачи топлива

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газпром, добыча, нефть
В Курганской области газ станет доступен жителям более 16 населенных пунктов в трех муниципальных округах Фото:

В Курганской области при поддержке «Газпрома» началось строительство трех газопроводов, которые протянутся на 102 километра и обеспечат подачу топлива в 16 населенных пунктов. Ранее соответствующее соглашение подписали губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом сообщает областное правительство в своем telegram-канале.

«В Курганской области началось строительство еще трех межпоселковых газопроводов для газификации 16 населенных пунктов. Будут построены 102 км межпоселковых газопроводов. Их строительство осуществляется по программе развития газоснабжения и газификации Курганской области на 2021—2025 годы», — указано в канале. Также, по их данным, на территории региона действует программа социальной газификации, которая позволяет собственникам бесплатно подключить свои дома к централизованному газоснабжению при определенных условиях.

Сообщается, что газопроводы проведут на территориях Белозерского, Мишкинского и Петуховского округов. Также, параллельно ведется строительство внутрипоселковых газопроводов. Со слов правительства, это позволит газифицировать около 6,9 тысяч домов и 29 котельных.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области при поддержке «Газпрома» началось строительство трех газопроводов, которые протянутся на 102 километра и обеспечат подачу топлива в 16 населенных пунктов. Ранее соответствующее соглашение подписали губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Об этом сообщает областное правительство в своем telegram-канале. «В Курганской области началось строительство еще трех межпоселковых газопроводов для газификации 16 населенных пунктов. Будут построены 102 км межпоселковых газопроводов. Их строительство осуществляется по программе развития газоснабжения и газификации Курганской области на 2021—2025 годы», — указано в канале. Также, по их данным, на территории региона действует программа социальной газификации, которая позволяет собственникам бесплатно подключить свои дома к централизованному газоснабжению при определенных условиях. Сообщается, что газопроводы проведут на территориях Белозерского, Мишкинского и Петуховского округов. Также, параллельно ведется строительство внутрипоселковых газопроводов. Со слов правительства, это позволит газифицировать около 6,9 тысяч домов и 29 котельных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...