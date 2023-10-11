Власти взяли под личный контроль проблему обманутых свердловских дольщиков

Комиссия по защите прав дольщиков до конца 2023 года планирует помочь всем пострадавшим от недобросовестных застройщиков. На сегодняшний день остается три проблемных объекта в Арамильском городском округе. Решением проблемной ситуации занимается губернаторская комиссия по защите прав дольщиков. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).
«Губернаторская комиссия по защите прав дольщиков планирует до конца 2023 года помочь всем пострадавшим от недобросовестных застройщиков. В настоящее время на контроле остаются еще три проблемных дома, которые расположены в Арамильском городском округе в поселке Светлый», — говорится в сообщении.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2017 году создал областную межведомственную координационную комиссию по защите прав дольщиков. Специалисты комиссии смогли подобрать индивидуальные решения практически для всех проблемных объектов, которые вошли в «Дорожную карту», составленную министерством строительства и развития инфраструктуры региона.
Ранее URA.RU писало о том, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вновь вернулся к проблеме долгостроев и напомнил губернаторам о том, что к концу 2023 года в регионе не должно остаться ни одного обманутого дольщика. Главам регионов необходимо решить проблемы всех обманутых дольщиков в УрФО — их порядка 2,6 тысячи человек.
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