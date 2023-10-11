11 октября 2023

Власти взяли под личный контроль проблему обманутых свердловских дольщиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия. 12 декабря 2017. Чурилово Lake City. Уголовное дело о хищении средств дольщиков «Речелстроя», строительство жилых домов в микрорайоне Чурилово Lake City. Челябинск, Чурилово Lake City
Губернаторская комиссия по защите прав дольщиков планирует до конца года помочь пострадавшим от недобросовестных застройщиков Фото:

Комиссия по защите прав дольщиков до конца 2023 года планирует помочь всем пострадавшим от недобросовестных застройщиков. На сегодняшний день остается три проблемных объекта в Арамильском городском округе. Решением проблемной ситуации занимается губернаторская комиссия по защите прав дольщиков. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«Губернаторская комиссия по защите прав дольщиков планирует до конца 2023 года помочь всем пострадавшим от недобросовестных застройщиков. В настоящее время на контроле остаются еще три проблемных дома, которые расположены в Арамильском городском округе в поселке Светлый», — говорится в сообщении.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2017 году создал областную межведомственную координационную комиссию по защите прав дольщиков. Специалисты комиссии смогли подобрать индивидуальные решения практически для всех проблемных объектов, которые вошли в «Дорожную карту», составленную министерством строительства и развития инфраструктуры региона.

Ранее URA.RU писало о том, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вновь вернулся к проблеме долгостроев и напомнил губернаторам о том, что к концу 2023 года в регионе не должно остаться ни одного обманутого дольщика. Главам регионов необходимо решить проблемы всех обманутых дольщиков в УрФО — их порядка 2,6 тысячи человек.

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Комиссия по защите прав дольщиков до конца 2023 года планирует помочь всем пострадавшим от недобросовестных застройщиков. На сегодняшний день остается три проблемных объекта в Арамильском городском округе. Решением проблемной ситуации занимается губернаторская комиссия по защите прав дольщиков. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Губернаторская комиссия по защите прав дольщиков планирует до конца 2023 года помочь всем пострадавшим от недобросовестных застройщиков. В настоящее время на контроле остаются еще три проблемных дома, которые расположены в Арамильском городском округе в поселке Светлый», — говорится в сообщении. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 2017 году создал областную межведомственную координационную комиссию по защите прав дольщиков. Специалисты комиссии смогли подобрать индивидуальные решения практически для всех проблемных объектов, которые вошли в «Дорожную карту», составленную министерством строительства и развития инфраструктуры региона. Ранее URA.RU писало о том, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вновь вернулся к проблеме долгостроев и напомнил губернаторам о том, что к концу 2023 года в регионе не должно остаться ни одного обманутого дольщика. Главам регионов необходимо решить проблемы всех обманутых дольщиков в УрФО — их порядка 2,6 тысячи человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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