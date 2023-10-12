Российский банк впервые отсудил замороженные средства у бельгийской компании

12 октября 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Банку были выплачены средства, номинированные в евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банк «Санкт-Петербург» выиграл дело в бельгийском суде против депозитария Euroclear в Бельгии. Это является первым известным случаем, когда отечественное юридическое или физическое лицо судилось с Euroclear за пределами России. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на партнера юрфирмы «Никольская консалтинг» Алексея Панича, который представляет интересы бельгийского депозитария в российском суде. «Дело завершилось тем, что банку были выплачены средства, номинированные в евро», — сказано в материале газеты. Отмечается, что банк не получил средства в долларах, поскольку попал под санкции США. Успех «Санкт-Петербурга» в бельгийском суде Панич объяснил тем, что коллективный иск к Euroclear должен рассматриваться в суде Бельгии, а не в российском. Банк в сентябре 2022 года подал иск, в котором как ответчики были указаны Euroclear Bank и «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). Суть претензий не раскрывалась и стороны ее не комментировали. Суд вынес решение, которым исковые требования банка «Санкт-Петербург» к Euroclear были удовлетворены полностью.

Банк «Санкт-Петербург» выиграл дело в бельгийском суде против депозитария Euroclear в Бельгии. Это является первым известным случаем, когда отечественное юридическое или физическое лицо судилось с Euroclear за пределами России. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на партнера юрфирмы «Никольская консалтинг» Алексея Панича, который представляет интересы бельгийского депозитария в российском суде. «Дело завершилось тем, что банку были выплачены средства, номинированные в евро», — сказано в материале газеты. Отмечается, что банк не получил средства в долларах, поскольку попал под санкции США. Успех «Санкт-Петербурга» в бельгийском суде Панич объяснил тем, что коллективный иск к Euroclear должен рассматриваться в суде Бельгии, а не в российском. Банк в сентябре 2022 года подал иск, в котором как ответчики были указаны Euroclear Bank и «Национальный расчетный депозитарий» (НРД). Суть претензий не раскрывалась и стороны ее не комментировали. Суд вынес решение, которым исковые требования банка «Санкт-Петербург» к Euroclear были удовлетворены полностью.