Курганская КПРФ не смогла лишить мандата бывшего однопартийца депутата Сидорова. Видео

12 октября 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Глава курганского отделения КПРФ заявил, что депутат гордумы Сидоров нарушает закон и добивается досрочного сложения его депутатских полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Лидер курганского отделения КПРФ и депутат облдумы Виктор Зырянов на депутатской комиссии вновь обратился в гордуму с просьбой о досрочном прекращении депутатских полномочий бывшего однопартийца Якова Сидорова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который побывал на заседании комиссии. «Мы обратились в гордуму с запросом о досрочном сложении полномочий Сидорова. Он был избран депутатом гордумы в сентябре 2019 года по списку Курганского отделения КПРФ. Но 26 октября 2022 года на заседании думы он заявил, что вступил в партию „Коммунисты России“. Первый секретарь этой партии Вячеслав Степанов в одном заявлял, что было принято решение об избрании Сидорова вторым секретарем областной организации», — заявил Зырянов. С его слов, об этом сообщалось в видео, расположенном на его странице в соцсети «ВКонтакте» от 27 октября. В разговоре с корреспондентом URA.RU Зырянов пояснил, что Сидоров нарушает закон. «Если бы он вышел из КПРФ и остался беспартийным — хорошо, а он вступил в другую партию, еще и занял руководящую должность. А в законе прямо написано, что депутат, избранный по списку, может быть только членом той политической партии, которая его выдвигала. Мы не собираемся разбрасываться мандатами», — отметил лидер курганского КПРФ. Также, сообщается, что дума взял на контроль обращение Зырянова, но на комиссии представители аппарата заявляли, что «не имеют оснований и полномочий» лишать депутатского мандата Сидорова.



Редакция URA.RU также взяла комментарий у самого Сидорова. «Даже если человек выбирался по спискам, люди голосовали за человека, личность играет далеко не последнюю роль. Я стал представителем партии „Коммунисты России“, и действую на основании выданной мне доверенности, но членом партии не являюсь. Советую КПРФ заняться нормальной партийной работой по защите прав трудящихся. Пусть займутся делом», — заявил Сидоров. Также он отметил, что не собирается складывать депутатские полномочия, так как их ему «дали люди», а не Зырянов. Яков Сидоров является депутатом гордумы с 2009 года. В 2022 году он попросил исключить его из КПРФ из-за разногласий с руководством реготделения партии. Ранее депутата уже требовали лишить мандата из-за того, что он якобы вступил в другую партию. При этом, как сообщал источник, на комиссии выяснилось, что Сидоров не мог вступить в нее, так как все еще являлся членом КПРФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидер курганского отделения КПРФ и депутат облдумы Виктор Зырянов на депутатской комиссии вновь обратился в гордуму с просьбой о досрочном прекращении депутатских полномочий бывшего однопартийца Якова Сидорова. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который побывал на заседании комиссии. «Мы обратились в гордуму с запросом о досрочном сложении полномочий Сидорова. Он был избран депутатом гордумы в сентябре 2019 года по списку Курганского отделения КПРФ. Но 26 октября 2022 года на заседании думы он заявил, что вступил в партию „Коммунисты России“. Первый секретарь этой партии Вячеслав Степанов в одном заявлял, что было принято решение об избрании Сидорова вторым секретарем областной организации», — заявил Зырянов. С его слов, об этом сообщалось в видео, расположенном на его странице в соцсети «ВКонтакте» от 27 октября. В разговоре с корреспондентом URA.RU Зырянов пояснил, что Сидоров нарушает закон. «Если бы он вышел из КПРФ и остался беспартийным — хорошо, а он вступил в другую партию, еще и занял руководящую должность. А в законе прямо написано, что депутат, избранный по списку, может быть только членом той политической партии, которая его выдвигала. Мы не собираемся разбрасываться мандатами», — отметил лидер курганского КПРФ. Также, сообщается, что дума взял на контроль обращение Зырянова, но на комиссии представители аппарата заявляли, что «не имеют оснований и полномочий» лишать депутатского мандата Сидорова. Редакция URA.RU также взяла комментарий у самого Сидорова. «Даже если человек выбирался по спискам, люди голосовали за человека, личность играет далеко не последнюю роль. Я стал представителем партии „Коммунисты России“, и действую на основании выданной мне доверенности, но членом партии не являюсь. Советую КПРФ заняться нормальной партийной работой по защите прав трудящихся. Пусть займутся делом», — заявил Сидоров. Также он отметил, что не собирается складывать депутатские полномочия, так как их ему «дали люди», а не Зырянов. Яков Сидоров является депутатом гордумы с 2009 года. В 2022 году он попросил исключить его из КПРФ из-за разногласий с руководством реготделения партии. Ранее депутата уже требовали лишить мандата из-за того, что он якобы вступил в другую партию. При этом, как сообщал источник, на комиссии выяснилось, что Сидоров не мог вступить в нее, так как все еще являлся членом КПРФ.