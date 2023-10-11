11 октября 2023

Генпрокуратура взяла на контроль проблему матери бойца СВО из Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Протекающая крыша в доме по улице Алексеева. Курган, потоп, алексеева 1, протекающая крыша
Ситуацию с затоплением квартиры матери бойца СВО взяли на контроль в Генпрокуратуре Фото:

Генпрокуратура РФ проведет проверку после жалобы матери участника СВО из-за затопления квартиры в доме №1 по улице Алексеева в Заозерном районе Кургана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского управления Генпрокуратуры. По словам жильцов, потопы в их доме происходят долгие годы из-за отсутствия капитального ремонта крыши

«В Генпрокуроре эту ситуацию взяли на контроль. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Заместителем Генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым поручено в кратчайшие сроки с учетом погодных условий принять меры для устранения нарушений жилищных прав граждан. Также надзорным органам необходимо будет дать оценку работе управкомпании и регионального фонда капремонта. «В настоящее время надзорным ведомством во взаимодействии с органами власти организовано устранение неисправности кровли многоквартирного дома», — добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане мать участника СВО пожаловалась на потопы в квартире из-за протекающей крыши. По ее словам, дом с начала его постройки не видел капремонта. Также затапливает и других жильцов, которым приходится собирать воду ведрами и тазиками как на пятом, так и на четвертом этажах. В администрации города заявляли, что капремонт дома запланирован в 2023 году и работы начнутся после окончания аукционных процедур. В УК «Реал» проблемного жилья сообщили, что подрядчики отказываются браться за ремонт кровли из-за низкой стоимости работ.

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Генпрокуратура РФ проведет проверку после жалобы матери участника СВО из-за затопления квартиры в доме №1 по улице Алексеева в Заозерном районе Кургана. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского управления Генпрокуратуры. По словам жильцов, потопы в их доме происходят долгие годы из-за отсутствия капитального ремонта крыши «В Генпрокуроре эту ситуацию взяли на контроль. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц», — сообщили в пресс-службе ведомства. Заместителем Генпрокурора РФ Сергеем Зайцевым поручено в кратчайшие сроки с учетом погодных условий принять меры для устранения нарушений жилищных прав граждан. Также надзорным органам необходимо будет дать оценку работе управкомпании и регионального фонда капремонта. «В настоящее время надзорным ведомством во взаимодействии с органами власти организовано устранение неисправности кровли многоквартирного дома», — добавили в пресс-службе областной прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что в Кургане мать участника СВО пожаловалась на потопы в квартире из-за протекающей крыши. По ее словам, дом с начала его постройки не видел капремонта. Также затапливает и других жильцов, которым приходится собирать воду ведрами и тазиками как на пятом, так и на четвертом этажах. В администрации города заявляли, что капремонт дома запланирован в 2023 году и работы начнутся после окончания аукционных процедур. В УК «Реал» проблемного жилья сообщили, что подрядчики отказываются браться за ремонт кровли из-за низкой стоимости работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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