Ютейр отменил два рейса в Тюмень из ямальского поселка

Самолет авиакомпании Ютейр из Тольки в Тюмень отменен
Авиакомпания Ютейр отменила два своих рейса из поселка Толька (ЯНАО) в Тюмень. Информация размещена на официальном сайте аэропорта Рощино.
«Рейс ЮТ 4722 „Толька—Тюмень“ отменен. Рейс ЮЭ 722 „Толька—Тюмень“ отменен», — сообщают в Рощино.
Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.
Это уже не первый отмененный рейс авиакомпании по этому маршруту. Неделей ранее Ютейр отменила вылет самолета из Тольки в Тюмень.
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