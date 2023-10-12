Ютейр отменил два рейса в Тюмень из ямальского поселка

12 октября 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Самолет авиакомпании Ютейр из Тольки в Тюмень отменен Фото: CC BY-SA 3.0, Александр Бельтюков, Wikimedia Commons Авиакомпания Ютейр отменила два своих рейса из поселка Толька (ЯНАО) в Тюмень. Информация размещена на официальном сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 4722 „Толька—Тюмень“ отменен. Рейс ЮЭ 722 „Толька—Тюмень“ отменен», — сообщают в Рощино. Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Это уже не первый отмененный рейс авиакомпании по этому маршруту. Неделей ранее Ютейр отменила вылет самолета из Тольки в Тюмень.

Авиакомпания Ютейр отменила два своих рейса из поселка Толька (ЯНАО) в Тюмень. Информация размещена на официальном сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 4722 „Толька—Тюмень“ отменен. Рейс ЮЭ 722 „Толька—Тюмень“ отменен», — сообщают в Рощино. Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Это уже не первый отмененный рейс авиакомпании по этому маршруту. Неделей ранее Ютейр отменила вылет самолета из Тольки в Тюмень.