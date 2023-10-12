Ютейр отменил два рейса в Тюмень из ямальского поселка

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Як-42Д авикомпании UTair (Архивный снимок), utair, як 42, авиаперевозчики, ютэйр, ютейр
Самолет авиакомпании Ютейр из Тольки в Тюмень отменен Фото:

Авиакомпания Ютейр отменила два своих рейса из поселка Толька (ЯНАО) в Тюмень. Информация размещена на официальном сайте аэропорта Рощино.

«Рейс ЮТ 4722 „Толька—Тюмень“ отменен. Рейс ЮЭ 722 „Толька—Тюмень“ отменен», — сообщают в Рощино.

Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.

Это уже не первый отмененный рейс авиакомпании по этому маршруту. Неделей ранее Ютейр отменила вылет самолета из Тольки в Тюмень.

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Авиакомпания Ютейр отменила два своих рейса из поселка Толька (ЯНАО) в Тюмень. Информация размещена на официальном сайте аэропорта Рощино. «Рейс ЮТ 4722 „Толька—Тюмень“ отменен. Рейс ЮЭ 722 „Толька—Тюмень“ отменен», — сообщают в Рощино. Агентство направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается. Это уже не первый отмененный рейс авиакомпании по этому маршруту. Неделей ранее Ютейр отменила вылет самолета из Тольки в Тюмень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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