В США рассказали, как ХАМАС удалось обмануть Израиль

Reuters: ХАМАС вел многолетнюю кампанию, чтобы обмануть Израиль
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Боевики ХАМАС ввели Израиль в заблуждение, создав впечатление, что они не хотят вступать в конфликт со страной Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Боевики палестинского движения ХАМАС в последние месяцы использовали разведывательную тактику, чтобы обмануть Израиль. Страна была уверена, что экономические стимулы для работников сектора Газа сдерживают палестинских боевиков от войны. Об этом сообщили в Reuters.

«ХАМАС использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции», — передает Reuters слова источника, близкого к ХАМАСу. Также источник добавил, что боевики удивили Израиль «и быстро пришли из многих мест — как с воздуха, так и с земли и с моря».

Боевики палестинского движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября 2023 года. Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер объяснил, почему страна упустила момент нападения боевиков. Причина в том, что для властей обстрелы со стороны боевиков стали обыденностью.

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Боевики палестинского движения ХАМАС в последние месяцы использовали разведывательную тактику, чтобы обмануть Израиль. Страна была уверена, что экономические стимулы для работников сектора Газа сдерживают палестинских боевиков от войны. Об этом сообщили в Reuters. «ХАМАС использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции», — передает Reuters слова источника, близкого к ХАМАСу. Также источник добавил, что боевики удивили Израиль «и быстро пришли из многих мест — как с воздуха, так и с земли и с моря». Боевики палестинского движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября 2023 года. Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер объяснил, почему страна упустила момент нападения боевиков. Причина в том, что для властей обстрелы со стороны боевиков стали обыденностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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