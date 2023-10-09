В США рассказали, как ХАМАС удалось обмануть Израиль

Боевики палестинского движения ХАМАС в последние месяцы использовали разведывательную тактику, чтобы обмануть Израиль. Страна была уверена, что экономические стимулы для работников сектора Газа сдерживают палестинских боевиков от войны. Об этом сообщили в Reuters.
«ХАМАС использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции», — передает Reuters слова источника, близкого к ХАМАСу. Также источник добавил, что боевики удивили Израиль «и быстро пришли из многих мест — как с воздуха, так и с земли и с моря».
Боевики палестинского движения ХАМАС в последние месяцы использовали разведывательную тактику, чтобы обмануть Израиль. Страна была уверена, что экономические стимулы для работников сектора Газа сдерживают палестинских боевиков от войны. Об этом сообщили в Reuters. «ХАМАС использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции», — передает Reuters слова источника, близкого к ХАМАСу. Также источник добавил, что боевики удивили Израиль «и быстро пришли из многих мест — как с воздуха, так и с земли и с моря». Боевики палестинского движения ХАМАС объявили войну Израилю 7 октября 2023 года. Бывший советник министра внутренней безопасности Израиля Алекс Векслер объяснил, почему страна упустила момент нападения боевиков. Причина в том, что для властей обстрелы со стороны боевиков стали обыденностью.