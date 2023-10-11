11 октября 2023

В Екатеринбурге появилась новая улица

В Екатеринбурге появилась новая улица имени Алексея Пискунова
© Служба новостей «URA.RU»
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Башня Исеть. Екатеринбург, демидов, город екатеринбург, бц демидов
Улица имени Алексея Пискунова появиться в Октябрьском районе города Фото:

В Октябрьском районе Екатеринбурга появилась новая улица имени Алексея Пискунова, который всю жизнь посвятил военной и гражданской авиации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.

Границы улицы утверждены проектом межевания территории. Новая улица протянется в границах Сибирского тракта — Екатеринбургской кольцевой автодороги — автодороги Екатеринбург — Кольцово — улицы Чистой.

Ранее URA.RU писало о том, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга появилась улица во имя Архангела Михаила. Речь идет об улично-дорожной сети «Километр Московский тракт, 8», которая и получила новое название.

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В Октябрьском районе Екатеринбурга появилась новая улица имени Алексея Пискунова, который всю жизнь посвятил военной и гражданской авиации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии. Границы улицы утверждены проектом межевания территории. Новая улица протянется в границах Сибирского тракта — Екатеринбургской кольцевой автодороги — автодороги Екатеринбург — Кольцово — улицы Чистой. Ранее URA.RU писало о том, что в Верх-Исетском районе Екатеринбурга появилась улица во имя Архангела Михаила. Речь идет об улично-дорожной сети «Километр Московский тракт, 8», которая и получила новое название.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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