На Всероссийский детский экофорум в Челябинск приедут звезда фильма «Чебурашка» Ева Смирнова и диджей Дмитрий Оленин. Об сообщили в пресс-службе экофонда «Компас».
«Звезда фильма „Чебурашка“ и сериала „Вампиры средней полосы“ Ева Смирнова станет ведущей Всероссийского детского экофорума. Ее партнером по конферансу выступит диджей Дмитрий Оленин», — рассказали в фонде.
Форум для школьников пройдет 19—20 октября в Челябинске. На мероприятие приедет 2,5 тысячи подростков от 13 до 18 лет из 18 регионов России.
В сентябре председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за инициативу проведения экофорума. Детям предстоит защищать экологические проекты в рамках треков «Чистая страна».
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