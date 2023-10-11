Звезда фильма «Чебурашка» Смирнова и диджей приедут на экофорум в Челябинск. Видео

12 октября 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Ева Смирнова приедет на экофорум с Чебурашкой Фото: Сергей Русанов © URA.RU На Всероссийский детский экофорум в Челябинск приедут звезда фильма «Чебурашка» Ева Смирнова и диджей Дмитрий Оленин. Об сообщили в пресс-службе экофонда «Компас». «Звезда фильма „Чебурашка“ и сериала „Вампиры средней полосы“ Ева Смирнова станет ведущей Всероссийского детского экофорума. Ее партнером по конферансу выступит диджей Дмитрий Оленин», — рассказали в фонде. Форум для школьников пройдет 19—20 октября в Челябинске. На мероприятие приедет 2,5 тысячи подростков от 13 до 18 лет из 18 регионов России. В сентябре председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за инициативу проведения экофорума. Детям предстоит защищать экологические проекты в рамках треков «Чистая страна».

На Всероссийский детский экофорум в Челябинск приедут звезда фильма «Чебурашка» Ева Смирнова и диджей Дмитрий Оленин. Об сообщили в пресс-службе экофонда «Компас». «Звезда фильма „Чебурашка“ и сериала „Вампиры средней полосы“ Ева Смирнова станет ведущей Всероссийского детского экофорума. Ее партнером по конферансу выступит диджей Дмитрий Оленин», — рассказали в фонде. Форум для школьников пройдет 19—20 октября в Челябинске. На мероприятие приедет 2,5 тысячи подростков от 13 до 18 лет из 18 регионов России. В сентябре председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за инициативу проведения экофорума. Детям предстоит защищать экологические проекты в рамках треков «Чистая страна».