11 октября 2023

Звезда фильма «Чебурашка» Смирнова и диджей приедут на экофорум в Челябинск. Видео

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Повседневная жизнь. Пермь, новогодние подарки, игрушка чебурашка
Ева Смирнова приедет на экофорум с Чебурашкой Фото:

На Всероссийский детский экофорум в Челябинск приедут звезда фильма «Чебурашка» Ева Смирнова и диджей Дмитрий Оленин. Об сообщили в пресс-службе экофонда «Компас».

«Звезда фильма „Чебурашка“ и сериала „Вампиры средней полосы“ Ева Смирнова станет ведущей Всероссийского детского экофорума. Ее партнером по конферансу выступит диджей Дмитрий Оленин», — рассказали в фонде.

Форум для школьников пройдет 19—20 октября в Челябинске. На мероприятие приедет 2,5 тысячи подростков от 13 до 18 лет из 18 регионов России.

В сентябре председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за инициативу проведения экофорума. Детям предстоит защищать экологические проекты в рамках треков «Чистая страна».

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На Всероссийский детский экофорум в Челябинск приедут звезда фильма «Чебурашка» Ева Смирнова и диджей Дмитрий Оленин. Об сообщили в пресс-службе экофонда «Компас». «Звезда фильма „Чебурашка“ и сериала „Вампиры средней полосы“ Ева Смирнова станет ведущей Всероссийского детского экофорума. Ее партнером по конферансу выступит диджей Дмитрий Оленин», — рассказали в фонде. Форум для школьников пройдет 19—20 октября в Челябинске. На мероприятие приедет 2,5 тысячи подростков от 13 до 18 лет из 18 регионов России. В сентябре председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за инициативу проведения экофорума. Детям предстоит защищать экологические проекты в рамках треков «Чистая страна».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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