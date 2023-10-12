Пять самолетов подали сигналы тревоги в небе над Россией

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, пассажирский самолет, самолет, самолет в небе
Ни один из самолетов не поменял направление полета, несмотря на сигналы тревоги Фото:

В полете над Россией пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги. Об этом рассказали в авиационных службах.

«Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика „Общая тревога“, находясь в полете», — передает сообщение служб ТАСС. Там добавили, что также сигнал тревоги подали рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург. При этом ни один из самолетов не изменил свой курс или высоту полета, и все они продолжают движение в аэропорты назначения.

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В полете над Россией пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги. Об этом рассказали в авиационных службах. «Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика „Общая тревога“, находясь в полете», — передает сообщение служб ТАСС. Там добавили, что также сигнал тревоги подали рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург. При этом ни один из самолетов не изменил свой курс или высоту полета, и все они продолжают движение в аэропорты назначения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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