Пять самолетов подали сигналы тревоги в небе над Россией

Ни один из самолетов не поменял направление полета, несмотря на сигналы тревоги
В полете над Россией пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги. Об этом рассказали в авиационных службах.
«Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика „Общая тревога“, находясь в полете», — передает сообщение служб ТАСС. Там добавили, что также сигнал тревоги подали рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург. При этом ни один из самолетов не изменил свой курс или высоту полета, и все они продолжают движение в аэропорты назначения.
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