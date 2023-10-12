Пять самолетов подали сигналы тревоги в небе над Россией

12 октября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Ни один из самолетов не поменял направление полета, несмотря на сигналы тревоги Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В полете над Россией пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги. Об этом рассказали в авиационных службах. «Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика „Общая тревога“, находясь в полете», — передает сообщение служб ТАСС. Там добавили, что также сигнал тревоги подали рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург. При этом ни один из самолетов не изменил свой курс или высоту полета, и все они продолжают движение в аэропорты назначения.

В полете над Россией пять пассажирских самолетов подали сигналы тревоги. Об этом рассказали в авиационных службах. «Рейсы Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва выставили код ответчика „Общая тревога“, находясь в полете», — передает сообщение служб ТАСС. Там добавили, что также сигнал тревоги подали рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург. При этом ни один из самолетов не изменил свой курс или высоту полета, и все они продолжают движение в аэропорты назначения.