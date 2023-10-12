Блинкен встретился с Нетаньяху

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Президент США. stock, Энтони Блинкен, stock
Энтони Блинкен находится в Израиле Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в штаб-квартире министерства обороны в Тель-Авиве. Об этом рассказали в канцелярии премьера.

«Блинкен встретился с Нетаньяху», — сообщается на официальном сайте канцелярии. Там добавили, что встреча прошла в штаб-квартире Минобороны Израиля.

Энтони Блинкен прибыл в Израиль во время обострения палестино-израильского конфликта. Блинкен также проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом 13 октября.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в штаб-квартире министерства обороны в Тель-Авиве. Об этом рассказали в канцелярии премьера. «Блинкен встретился с Нетаньяху», — сообщается на официальном сайте канцелярии. Там добавили, что встреча прошла в штаб-квартире Минобороны Израиля. Энтони Блинкен прибыл в Израиль во время обострения палестино-израильского конфликта. Блинкен также проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом 13 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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