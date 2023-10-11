11 октября 2023

Cамолет, следовавший в Пермь, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, кама, стоянка самолета, авиакомпания азимут
Самолет принадлежит авиакомпании «Азимут» Фото:

Самолет, который должен был отправиться из Минеральных вод в Пермь вернулся в аэропорт вылета. Причиной возврата стала неисправность электроники.

«Самолет авиакомпании „Азимут“, который должен был вылететь в Пермь из Минеральных вод вернулся обратно. Возврат на стоянку произошел из-за проблем с бортовым компьютером», — сообщает telegram-канал Aviaincident.

Рейс должен был отправиться в Пермь в 23:41 по московскому времени. Ранее URA.RU сообщало, что у самолета, следовавшего в Пермь, отказал двигатель.

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Самолет, который должен был отправиться из Минеральных вод в Пермь вернулся в аэропорт вылета. Причиной возврата стала неисправность электроники. «Самолет авиакомпании „Азимут“, который должен был вылететь в Пермь из Минеральных вод вернулся обратно. Возврат на стоянку произошел из-за проблем с бортовым компьютером», — сообщает telegram-канал Aviaincident. Рейс должен был отправиться в Пермь в 23:41 по московскому времени. Ранее URA.RU сообщало, что у самолета, следовавшего в Пермь, отказал двигатель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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