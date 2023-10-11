Cамолет, следовавший в Пермь, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

Самолет принадлежит авиакомпании «Азимут»
Самолет, который должен был отправиться из Минеральных вод в Пермь вернулся в аэропорт вылета. Причиной возврата стала неисправность электроники.
«Самолет авиакомпании „Азимут“, который должен был вылететь в Пермь из Минеральных вод вернулся обратно. Возврат на стоянку произошел из-за проблем с бортовым компьютером», — сообщает telegram-канал Aviaincident.
Рейс должен был отправиться в Пермь в 23:41 по московскому времени. Ранее URA.RU сообщало, что у самолета, следовавшего в Пермь, отказал двигатель.
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