Греф раскрыл, насколько снизится доллар после указа Путина

На данный момент курс доллара колеблется в райне 100 рублей
новость из сюжетаДоллары и евро «бьют» по рублю
Курс доллара может стабилизироваться в районе 90 рублей после решения президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф.
«Сбербанк ожидает постепенное снижение доллара до 90 рублей благодаря обязательной продаже валютной выручки экспортерам», — заявил Герман Греф, его слова передает РИА Новости.
Ранее Путин подписал указ, по которому российских экспортеры из разных сфер должны продавать валютную выручку. Такое решение было сделано для укрепления курса рубля. В 2022 году в России уже вводились такие меры, чтобы стабилизировать нацвалюту. Позже такая практика была отменена.
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