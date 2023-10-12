На фабрику в Сатке приняли на работу мигрантов из Индии

13 октября 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Сатке швеями работают трудовые мигранты из Индии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На НПО «Зюраткуль» в Сатке (Челябинская область) швеями приняли на работу трудовых мигрантов из Индии. Как URA.RU заявили в пресс-службе предприятия, к двум группам индийцев скоро присоединится третья. «Приняли на работу швеями мужчин из Индии. Работают хорошо, сами доброжелательные. Две группы уже задействовали, ждем третью. Квоты получены на 152 человека: приехала треть», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Зюраткуля». Всего в настоящий момент трудится 22 человека. Предприятие оплатило специалистам дорогу, предоставило общежитие, обеспечило спецодеждой. Индийцы прошли необходимое обучение и медосмотры. Двух поваров привезли с собой. Ассортимент блюд у мигрантов: питаются приезжие рисом, курицей и рыбой, совсем не едят другого мяса. Качеством работы работодатель доволен. Деньги после получения сразу отправляют семьям на Родину. «Ребята все веселые. Общаемся с ними по-английски. Долго искали сотрудников у себя в стране, но не нашли. Пришлось звать из Индии», — отметили на предприятии. По квоте сотрудники приехали на год. Первая группа прибыла в Сатку месяц назад. Мигранты работают в одних цехах с саткинскими швеями-женщинами. Многие трудовые мигранты в Челябинской области впервые увидели снег и обрадовались ему.

На НПО «Зюраткуль» в Сатке (Челябинская область) швеями приняли на работу трудовых мигрантов из Индии. Как URA.RU заявили в пресс-службе предприятия, к двум группам индийцев скоро присоединится третья. «Приняли на работу швеями мужчин из Индии. Работают хорошо, сами доброжелательные. Две группы уже задействовали, ждем третью. Квоты получены на 152 человека: приехала треть», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Зюраткуля». Всего в настоящий момент трудится 22 человека. Предприятие оплатило специалистам дорогу, предоставило общежитие, обеспечило спецодеждой. Индийцы прошли необходимое обучение и медосмотры. Двух поваров привезли с собой. Ассортимент блюд у мигрантов: питаются приезжие рисом, курицей и рыбой, совсем не едят другого мяса. Качеством работы работодатель доволен. Деньги после получения сразу отправляют семьям на Родину. «Ребята все веселые. Общаемся с ними по-английски. Долго искали сотрудников у себя в стране, но не нашли. Пришлось звать из Индии», — отметили на предприятии. По квоте сотрудники приехали на год. Первая группа прибыла в Сатку месяц назад. Мигранты работают в одних цехах с саткинскими швеями-женщинами. Многие трудовые мигранты в Челябинской области впервые увидели снег и обрадовались ему.