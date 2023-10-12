12 октября 2023

На фабрику в Сатке приняли на работу мигрантов из Индии

© Служба новостей «URA.RU»
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Борис Подольный и Юрий Подоляка посетили цех по пошиву текстильной продукции для нужд СВО. Челябинск, швея, швейный цех, портной, текстильная продукция
В Сатке швеями работают трудовые мигранты из Индии Фото:

На НПО «Зюраткуль» в Сатке (Челябинская область) швеями приняли на работу трудовых мигрантов из Индии. Как URA.RU заявили в пресс-службе предприятия, к двум группам индийцев скоро присоединится третья.

«Приняли на работу швеями мужчин из Индии. Работают хорошо, сами доброжелательные. Две группы уже задействовали, ждем третью. Квоты получены на 152 человека: приехала треть», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Зюраткуля».

Всего в настоящий момент трудится 22 человека. Предприятие оплатило специалистам дорогу, предоставило общежитие, обеспечило спецодеждой. Индийцы прошли необходимое обучение и медосмотры. Двух поваров привезли с собой. Ассортимент блюд у мигрантов: питаются приезжие рисом, курицей и рыбой, совсем не едят другого мяса. Качеством работы работодатель доволен. Деньги после получения сразу отправляют семьям на Родину.

«Ребята все веселые. Общаемся с ними по-английски. Долго искали сотрудников у себя в стране, но не нашли. Пришлось звать из Индии», — отметили на предприятии.

По квоте сотрудники приехали на год. Первая группа прибыла в Сатку месяц назад. Мигранты работают в одних цехах с саткинскими швеями-женщинами. Многие трудовые мигранты в Челябинской области впервые увидели снег и обрадовались ему.

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На НПО «Зюраткуль» в Сатке (Челябинская область) швеями приняли на работу трудовых мигрантов из Индии. Как URA.RU заявили в пресс-службе предприятия, к двум группам индийцев скоро присоединится третья. «Приняли на работу швеями мужчин из Индии. Работают хорошо, сами доброжелательные. Две группы уже задействовали, ждем третью. Квоты получены на 152 человека: приехала треть», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Зюраткуля». Всего в настоящий момент трудится 22 человека. Предприятие оплатило специалистам дорогу, предоставило общежитие, обеспечило спецодеждой. Индийцы прошли необходимое обучение и медосмотры. Двух поваров привезли с собой. Ассортимент блюд у мигрантов: питаются приезжие рисом, курицей и рыбой, совсем не едят другого мяса. Качеством работы работодатель доволен. Деньги после получения сразу отправляют семьям на Родину. «Ребята все веселые. Общаемся с ними по-английски. Долго искали сотрудников у себя в стране, но не нашли. Пришлось звать из Индии», — отметили на предприятии. По квоте сотрудники приехали на год. Первая группа прибыла в Сатку месяц назад. Мигранты работают в одних цехах с саткинскими швеями-женщинами. Многие трудовые мигранты в Челябинской области впервые увидели снег и обрадовались ему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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