Фабрика Сатки по пошиву одежды для военных запустит новый цех. Фото

30 августа 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

На строительство потребуется 20 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Швейная фабрика Сатки (Челябинская область) НПО «Зюраткуль», производящая экипировку для военных, до конца 2023 года построит новый швейно-механический цех. Как рассказала в пресс-службе регионального минпрома, инвестиции составят порядка 20 млн рулей. «НПО „Зюраткуль“, производитель швейных изделий специального назначения и военной экипировки, до конца года построит в Сатке и введет в эксплуатацию новый швейно-механический цех. По предварительным расчетам, инвестиции в проект составят не менее 20 млн рублей», — отметили в минпроме. В министерстве добавили, что денег будет потрачено больше. Около 500 млн швейники планируют вложить в развитие туристической инфраструктуры. Меры поддержки со стороны областного правительства в ходе выезда на предприятие обсудили министр Павел Рыжий и директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков. «Фабрика является одним из крупнейших в стране производителей специальной амуниции. Мощности швейных фабрик и в Сатке, и в Бакале загружены на 100%, при этом количество заказов постоянно растет», — заявил Рыжий. Казаков сообщил, что в 2022 году фонд возместил «Зюраткулю» часть затрат на покупку оборудования для освоения импортозамещающего производства инновационной утепленной и неутепленной рабочей и специальной одежды. Поддержка продолжится. Земельный участок под возведение цеха оформлен, закупка оборудования уже ведется. В свою очередь, гендиректор Юрий Китов пообещал, что в исторической части Сатки построит комплекс, рассчитанный на круглогодичный отдых граждан. В настоящее время выкуплен и расчищен квартал ветхих домов, на месте которого построят не только гостиницу с деловым центром, но и парк аттракционов. Предприятие планирует увеличить штат, который придет работать в новый цех Фото: пресс-служба Минпрома Челябинской области Мощности фабрики полностью загружены Фото: пресс-служба Минпрома Челябинской области Руководство предприятия развивает планы не только на труд, но и на отдых в рамках строительства туробъектов Фото: пресс-служба Минпрома Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Швейная фабрика Сатки (Челябинская область) НПО «Зюраткуль», производящая экипировку для военных, до конца 2023 года построит новый швейно-механический цех. Как рассказала в пресс-службе регионального минпрома, инвестиции составят порядка 20 млн рулей. «НПО „Зюраткуль“, производитель швейных изделий специального назначения и военной экипировки, до конца года построит в Сатке и введет в эксплуатацию новый швейно-механический цех. По предварительным расчетам, инвестиции в проект составят не менее 20 млн рублей», — отметили в минпроме. В министерстве добавили, что денег будет потрачено больше. Около 500 млн швейники планируют вложить в развитие туристической инфраструктуры. Меры поддержки со стороны областного правительства в ходе выезда на предприятие обсудили министр Павел Рыжий и директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков. «Фабрика является одним из крупнейших в стране производителей специальной амуниции. Мощности швейных фабрик и в Сатке, и в Бакале загружены на 100%, при этом количество заказов постоянно растет», — заявил Рыжий. Казаков сообщил, что в 2022 году фонд возместил «Зюраткулю» часть затрат на покупку оборудования для освоения импортозамещающего производства инновационной утепленной и неутепленной рабочей и специальной одежды. Поддержка продолжится. Земельный участок под возведение цеха оформлен, закупка оборудования уже ведется. В свою очередь, гендиректор Юрий Китов пообещал, что в исторической части Сатки построит комплекс, рассчитанный на круглогодичный отдых граждан. В настоящее время выкуплен и расчищен квартал ветхих домов, на месте которого построят не только гостиницу с деловым центром, но и парк аттракционов.