29 августа 2023

Фабрика Сатки по пошиву одежды для военных запустит новый цех. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Производство Дмитрия Шишкина по военной форме. Екатеринбург, военная форма, мануфактура shishkin, швейная фабрика шишкина, пошив военной формы, одежда для военных
На строительство потребуется 20 млн рублей Фото:

Швейная фабрика Сатки (Челябинская область) НПО «Зюраткуль», производящая экипировку для военных, до конца 2023 года построит новый швейно-механический цех. Как рассказала в пресс-службе регионального минпрома, инвестиции составят порядка 20 млн рулей.

«НПО „Зюраткуль“, производитель швейных изделий специального назначения и военной экипировки, до конца года построит в Сатке и введет в эксплуатацию новый швейно-механический цех. По предварительным расчетам, инвестиции в проект составят не менее 20 млн рублей», — отметили в минпроме.

В министерстве добавили, что денег будет потрачено больше. Около 500 млн швейники планируют вложить в развитие туристической инфраструктуры. Меры поддержки со стороны областного правительства в ходе выезда на предприятие обсудили министр Павел Рыжий и директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.

«Фабрика является одним из крупнейших в стране производителей специальной амуниции. Мощности швейных фабрик и в Сатке, и в Бакале загружены на 100%, при этом количество заказов постоянно растет», — заявил Рыжий.

Казаков сообщил, что в 2022 году фонд возместил «Зюраткулю» часть затрат на покупку оборудования для освоения импортозамещающего производства инновационной утепленной и неутепленной рабочей и специальной одежды. Поддержка продолжится. Земельный участок под возведение цеха оформлен, закупка оборудования уже ведется.

В свою очередь, гендиректор Юрий Китов пообещал, что в исторической части Сатки построит комплекс, рассчитанный на круглогодичный отдых граждан. В настоящее время выкуплен и расчищен квартал ветхих домов, на месте которого построят не только гостиницу с деловым центром, но и парк аттракционов.

Предприятие планирует увеличить штат, который придет работать в новый цех
Предприятие планирует увеличить штат, который придет работать в новый цех
Фото:
Мощности фабрики полностью загружены
Мощности фабрики полностью загружены
Фото:
Руководство предприятия развивает планы не только на труд, но и на отдых в рамках строительства туробъектов
Руководство предприятия развивает планы не только на труд, но и на отдых в рамках строительства туробъектов
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Швейная фабрика Сатки (Челябинская область) НПО «Зюраткуль», производящая экипировку для военных, до конца 2023 года построит новый швейно-механический цех. Как рассказала в пресс-службе регионального минпрома, инвестиции составят порядка 20 млн рулей. «НПО „Зюраткуль“, производитель швейных изделий специального назначения и военной экипировки, до конца года построит в Сатке и введет в эксплуатацию новый швейно-механический цех. По предварительным расчетам, инвестиции в проект составят не менее 20 млн рублей», — отметили в минпроме. В министерстве добавили, что денег будет потрачено больше. Около 500 млн швейники планируют вложить в развитие туристической инфраструктуры. Меры поддержки со стороны областного правительства в ходе выезда на предприятие обсудили министр Павел Рыжий и директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков. «Фабрика является одним из крупнейших в стране производителей специальной амуниции. Мощности швейных фабрик и в Сатке, и в Бакале загружены на 100%, при этом количество заказов постоянно растет», — заявил Рыжий. Казаков сообщил, что в 2022 году фонд возместил «Зюраткулю» часть затрат на покупку оборудования для освоения импортозамещающего производства инновационной утепленной и неутепленной рабочей и специальной одежды. Поддержка продолжится. Земельный участок под возведение цеха оформлен, закупка оборудования уже ведется. В свою очередь, гендиректор Юрий Китов пообещал, что в исторической части Сатки построит комплекс, рассчитанный на круглогодичный отдых граждан. В настоящее время выкуплен и расчищен квартал ветхих домов, на месте которого построят не только гостиницу с деловым центром, но и парк аттракционов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...