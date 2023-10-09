Живущая в Израиле уроженка Кургана поделилась историей о жестокости террористов

10 октября 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Молодежная вечеринка, где террористы устроили резню, проходила на границе Израиля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Мигрировавшие курганцы встретились с жестокостью террористов, убивавших отдыхающих на молодежном фестивале, который проходил на границе Израиля. Об этом URA.RU рассказала читательница, которая переехала из Кургана в город Ор-Йехуда (Израиль) пять лет назад. «Племянник моего мужа оказался в гуще жестокого убийства. Он был на границе с сектором Газа, где проходила большая вечеринка для молодежи — „Фестиваль Природы“. Там было около 4 тысяч человек. Утром, рядом с проходившим мероприятием, зашли террористы. Все врассыпную. Кто в кустах спрятался — выжили. Кто бежал к машинам, погибли. Террористы вдоль дороги были переодеты в форму израильских солдат, поэтому молодежь бежала в сторону машин, думая, что там свои. А их просто начали убивать», — рассказала читательница. Также она уточнила, что люди в военной форме забрасывали в машины гранаты. Еще читательница поделилась, что в городе, где проживает, обстрелы происходят регулярно. Например, за один день специальная программа оповещения может насчитать более 380 обстрелов. Сигнализация, по словам бывшей жительницы Кургана, не всегда успевает сработать, потому что обстрелы ведутся очень плотно. При этом, уточняет корреспонденту женщина, уезжать из страны семья не планирует. Ранее армия Израиля сообщила о проникновении террористов на территорию страны. Премьер страны Нетаньяху заявил о начале войны с палестинскими боевиками ХАМАС. При этом Палестина сняла с себя ответственность за эскалацию конфликта, а Израиль начал призыв резервистов в армию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мигрировавшие курганцы встретились с жестокостью террористов, убивавших отдыхающих на молодежном фестивале, который проходил на границе Израиля. Об этом URA.RU рассказала читательница, которая переехала из Кургана в город Ор-Йехуда (Израиль) пять лет назад. «Племянник моего мужа оказался в гуще жестокого убийства. Он был на границе с сектором Газа, где проходила большая вечеринка для молодежи — „Фестиваль Природы“. Там было около 4 тысяч человек. Утром, рядом с проходившим мероприятием, зашли террористы. Все врассыпную. Кто в кустах спрятался — выжили. Кто бежал к машинам, погибли. Террористы вдоль дороги были переодеты в форму израильских солдат, поэтому молодежь бежала в сторону машин, думая, что там свои. А их просто начали убивать», — рассказала читательница. Также она уточнила, что люди в военной форме забрасывали в машины гранаты. Еще читательница поделилась, что в городе, где проживает, обстрелы происходят регулярно. Например, за один день специальная программа оповещения может насчитать более 380 обстрелов. Сигнализация, по словам бывшей жительницы Кургана, не всегда успевает сработать, потому что обстрелы ведутся очень плотно. При этом, уточняет корреспонденту женщина, уезжать из страны семья не планирует. Ранее армия Израиля сообщила о проникновении террористов на территорию страны. Премьер страны Нетаньяху заявил о начале войны с палестинскими боевиками ХАМАС. При этом Палестина сняла с себя ответственность за эскалацию конфликта, а Израиль начал призыв резервистов в армию.