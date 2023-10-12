12 октября 2023

В Кургане прокуратура требует закрыть организацию одной из нацдиаспор

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, руки
Прокуратура потребовала закрыть общество курганской диаспоры Фото:

Курганская прокуратура подала иск к общественной организации «Объединение азербайджанцев Зауралья». Об этом информирует сайт Курганского городского суда.

«Гражданские иски — первая инстанция. Прочие исковые дела. Ответчик: курганская областная общественная организация „Объединение азербайджанцев Зауралья“», — сообщает судебная картотека. Истцом выступает прокуратура Курганской области.

В пресс-службе суда URA.RU пояснили, что истец просит признать незаконным протокол решения общего собрания учредителей организации о регистрации общества. Как следствие, прокуратура просит исключить организацию из реестра Минюста.

Источники URA.RU утверждают, что органами проводилось дознание с участием лиц, указанных в собрании. Некоторые из них сообщили, что не принимали участия в таком мероприятии.

Основатель организации Аршад Джуварлинский в беседе с редакцией заявил, что не располагает информацией о претензиях прокуратуры. В самом ведомстве не стали комментировать судебный иск.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков призвал бороться с некоторыми национальными диаспорами. По мнению губернатора, следует исключать из реестра Минюста те организации, которые мешают бороться с преступностью мигрантов.

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Курганская прокуратура подала иск к общественной организации «Объединение азербайджанцев Зауралья». Об этом информирует сайт Курганского городского суда. «Гражданские иски — первая инстанция. Прочие исковые дела. Ответчик: курганская областная общественная организация „Объединение азербайджанцев Зауралья“», — сообщает судебная картотека. Истцом выступает прокуратура Курганской области. В пресс-службе суда URA.RU пояснили, что истец просит признать незаконным протокол решения общего собрания учредителей организации о регистрации общества. Как следствие, прокуратура просит исключить организацию из реестра Минюста. Источники URA.RU утверждают, что органами проводилось дознание с участием лиц, указанных в собрании. Некоторые из них сообщили, что не принимали участия в таком мероприятии. Основатель организации Аршад Джуварлинский в беседе с редакцией заявил, что не располагает информацией о претензиях прокуратуры. В самом ведомстве не стали комментировать судебный иск. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков призвал бороться с некоторыми национальными диаспорами. По мнению губернатора, следует исключать из реестра Минюста те организации, которые мешают бороться с преступностью мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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