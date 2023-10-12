В Кургане прокуратура требует закрыть организацию одной из нацдиаспор

13 октября 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Прокуратура потребовала закрыть общество курганской диаспоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская прокуратура подала иск к общественной организации «Объединение азербайджанцев Зауралья». Об этом информирует сайт Курганского городского суда. «Гражданские иски — первая инстанция. Прочие исковые дела. Ответчик: курганская областная общественная организация „Объединение азербайджанцев Зауралья“», — сообщает судебная картотека. Истцом выступает прокуратура Курганской области. В пресс-службе суда URA.RU пояснили, что истец просит признать незаконным протокол решения общего собрания учредителей организации о регистрации общества. Как следствие, прокуратура просит исключить организацию из реестра Минюста. Источники URA.RU утверждают, что органами проводилось дознание с участием лиц, указанных в собрании. Некоторые из них сообщили, что не принимали участия в таком мероприятии. Основатель организации Аршад Джуварлинский в беседе с редакцией заявил, что не располагает информацией о претензиях прокуратуры. В самом ведомстве не стали комментировать судебный иск. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков призвал бороться с некоторыми национальными диаспорами. По мнению губернатора, следует исключать из реестра Минюста те организации, которые мешают бороться с преступностью мигрантов.

Курганская прокуратура подала иск к общественной организации «Объединение азербайджанцев Зауралья». Об этом информирует сайт Курганского городского суда. «Гражданские иски — первая инстанция. Прочие исковые дела. Ответчик: курганская областная общественная организация „Объединение азербайджанцев Зауралья“», — сообщает судебная картотека. Истцом выступает прокуратура Курганской области. В пресс-службе суда URA.RU пояснили, что истец просит признать незаконным протокол решения общего собрания учредителей организации о регистрации общества. Как следствие, прокуратура просит исключить организацию из реестра Минюста. Источники URA.RU утверждают, что органами проводилось дознание с участием лиц, указанных в собрании. Некоторые из них сообщили, что не принимали участия в таком мероприятии. Основатель организации Аршад Джуварлинский в беседе с редакцией заявил, что не располагает информацией о претензиях прокуратуры. В самом ведомстве не стали комментировать судебный иск. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков призвал бороться с некоторыми национальными диаспорами. По мнению губернатора, следует исключать из реестра Минюста те организации, которые мешают бороться с преступностью мигрантов.