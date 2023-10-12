ВС РФ уничтожили ангар с десантными катерами ВСУ

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, огонь, мста-с, выстрел, артиллерия
Армия России уничтожила ангар с украинскими катерами, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский военные уничтожили украинский ангар, где хранились десантные катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ, которые использовались для вылазок против ВС РФ», — сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что на донецком направлении отражены две атаки ВСУ, а на южнодонецком Украина потеряла 165 военных. Армия России не дала продвинуться противнику и на других участках фронта.

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Российский военные уничтожили украинский ангар, где хранились десантные катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ, которые использовались для вылазок против ВС РФ», — сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что на донецком направлении отражены две атаки ВСУ, а на южнодонецком Украина потеряла 165 военных. Армия России не дала продвинуться противнику и на других участках фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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