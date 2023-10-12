ВС РФ уничтожили ангар с десантными катерами ВСУ 12 октября 2023 в 16:32 Размер текста - 17 + Армия России уничтожила ангар с украинскими катерами, сообщили в Минобороны РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военные уничтожили украинский ангар, где хранились десантные катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ, которые использовались для вылазок против ВС РФ», — сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что на донецком направлении отражены две атаки ВСУ, а на южнодонецком Украина потеряла 165 военных. Армия России не дала продвинуться противнику и на других участках фронта. Российский военные уничтожили украинский ангар, где хранились десантные катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ, которые использовались для вылазок против ВС РФ», — сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что на донецком направлении отражены две атаки ВСУ, а на южнодонецком Украина потеряла 165 военных. Армия России не дала продвинуться противнику и на других участках фронта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям