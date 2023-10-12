ВС РФ уничтожили ангар с десантными катерами ВСУ

Армия России уничтожила ангар с украинскими катерами, сообщили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российский военные уничтожили украинский ангар, где хранились десантные катера. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ, которые использовались для вылазок против ВС РФ», — сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что на донецком направлении отражены две атаки ВСУ, а на южнодонецком Украина потеряла 165 военных. Армия России не дала продвинуться противнику и на других участках фронта.
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