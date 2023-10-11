Дума ХМАО одобрила индексирование зарплат чиновникам и депутатам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Дума ХМАО приняла изменения в бюджет 2023 года, согласно которым годовые расходы на содержание губернатора Югры Натальи Комаровой выросли до 20,1 млн рублей (рост на 272 тыс. руб.), а содержание председателя окружной Думы Бориса Хохрякова обойдется налогоплательщикам почти на 4 млн рублей дороже — в 21,7 млн. Депутаты приняли поправки в бюджет единогласно, передает корреспондент URA.RU.

«Депутаты окружной думы приняли во втором чтении поправки в бюджет. Парламентарии поддержали изменения единогласно», — сообщает журналист агентства. Проект бюджета был опубликован на сайте заксобрания.

Общегодовая сумма затрат на 14 вице-губернаторов составила 208 миллионов, на депутатов — 145. С 1 октября на 5,5% выросли зарплаты остальных чиновников и госслужащих. Кроме того, власти увеличивают расходы на командировочные выплаты и транспорт — на эти цели добавили еще 121 миллион.

При этом, спикер Хохряков заявил, что дополнительных средств ни на его содержание, ни на содержание губернатора Югры не было выделено, «просто был некий перекос внутри общей сметы». В апреле 2023 года расходы на содержание спикера уже увеличивали на 4 млн рублей до 17,8.

Ранее URA.RU писало, что депутаты обсудили поправки в бюджет на заседании комитета. Больше всего вопросов вызвало финансирование строительства моста через Обь.