Мост через Обь строится с опережением графика (архивное фото) Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Власти ХМАО добиваются федерального финансирования на строительство моста через Обь раньше положенного срока. Спикер окружной Думы Борис Хохряков поспешил успокоить коллег, что договоренности с Минстроем о сдвижке финансирования уже достигнуты и они будут учтены при рассмотрении госбюджета во втором чтении, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

«Буквально накануне зампред комитета по бюджету Госдумы Ольга Ануфриева сообщила, что существует договоренность с Минстроем (после нашей заявки) о переносе финансирования на 2024—2026 годы», — сообщил председатель Думы. Согласно предыдущему графику, федеральные транши предусматривались в 2025—2027 годах.

Пока мост стоимостью свыше 60 миллиардов рублей строится за счет региональной казны. И на думском комитете у депутатов возникли опасения, что из-за опережающих темпов возведения мегапроект может так и не дождаться федерального финансирования.

Ранее URA.RU писало о планах правительства округа направить профицит бюджета на несколько значимых программ и проектов. В их числе указано финансирование строительства второго мостового перехода через Обь.