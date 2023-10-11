11 октября 2023

Власти ХМАО добиваются федерального финансирования строительства моста через Обь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через Обь строится с опережением графика (архивное фото) Фото:

Власти ХМАО добиваются федерального финансирования на строительство моста через Обь раньше положенного срока. Спикер окружной Думы Борис Хохряков поспешил успокоить коллег, что договоренности с Минстроем о сдвижке финансирования уже достигнуты и они будут учтены при рассмотрении госбюджета во втором чтении, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний.

«Буквально накануне зампред комитета по бюджету Госдумы Ольга Ануфриева сообщила, что существует договоренность с Минстроем (после нашей заявки) о переносе финансирования на 2024—2026 годы», — сообщил председатель Думы. Согласно предыдущему графику, федеральные транши предусматривались в 2025—2027 годах.

Пока мост стоимостью свыше 60 миллиардов рублей строится за счет региональной казны. И на думском комитете у депутатов возникли опасения, что из-за опережающих темпов возведения мегапроект может так и не дождаться федерального финансирования.

Ранее URA.RU писало о планах правительства округа направить профицит бюджета на несколько значимых программ и проектов. В их числе указано финансирование строительства второго мостового перехода через Обь.

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Власти ХМАО добиваются федерального финансирования на строительство моста через Обь раньше положенного срока. Спикер окружной Думы Борис Хохряков поспешил успокоить коллег, что договоренности с Минстроем о сдвижке финансирования уже достигнуты и они будут учтены при рассмотрении госбюджета во втором чтении, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «Буквально накануне зампред комитета по бюджету Госдумы Ольга Ануфриева сообщила, что существует договоренность с Минстроем (после нашей заявки) о переносе финансирования на 2024—2026 годы», — сообщил председатель Думы. Согласно предыдущему графику, федеральные транши предусматривались в 2025—2027 годах. Пока мост стоимостью свыше 60 миллиардов рублей строится за счет региональной казны. И на думском комитете у депутатов возникли опасения, что из-за опережающих темпов возведения мегапроект может так и не дождаться федерального финансирования. Ранее URA.RU писало о планах правительства округа направить профицит бюджета на несколько значимых программ и проектов. В их числе указано финансирование строительства второго мостового перехода через Обь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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