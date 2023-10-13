В Гидрометцентре назвали регионы, куда придет бабье лето

Вильфанд сообщил о приходе бабьего лета в несколько регионов России

13 октября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

В октябре в части регионов России снова ожидается потепление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Потепление в ближайшие дни ожидается в южных районах Сибири и Приморья. Об этом в беседе с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд. «Расчудесное бабье лето будет на юге Западной Сибири. В самых густонаселенных районах азиатской части страны: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области. Там замечательная погода. Температура выше 10 градусов. Особенно высокие температуры ожидаются еще восточнее: на юге Иркутской области, в Бурятии. На всем Приморье температура будет 16-20 градусов тепла», — сказал Роман Вильфанд. Метеоролог объяснил потепление антициклоном, который гонит теплый воздух в сибирские регионы страны. «Это связано с тем, что в районе Байкала хорошо выраженный антициклон. И юг Западной Сибири, юг Красноярского края и Хакасия оказались в теплой части антициклона. Воздушная масса переносит сюда из Центральной Азии супертеплую погоду», — уточнил он. При этом в европейской части России, в свою очередь, наблюдается ноябрьская погода, делился ранее с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, температура там ниже климатической нормы на 3-5 градусов.

Потепление в ближайшие дни ожидается в южных районах Сибири и Приморья. Об этом в беседе с URA.RU заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог Роман Вильфанд. «Расчудесное бабье лето будет на юге Западной Сибири. В самых густонаселенных районах азиатской части страны: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области. Там замечательная погода. Температура выше 10 градусов. Особенно высокие температуры ожидаются еще восточнее: на юге Иркутской области, в Бурятии. На всем Приморье температура будет 16-20 градусов тепла», — сказал Роман Вильфанд. Метеоролог объяснил потепление антициклоном, который гонит теплый воздух в сибирские регионы страны. «Это связано с тем, что в районе Байкала хорошо выраженный антициклон. И юг Западной Сибири, юг Красноярского края и Хакасия оказались в теплой части антициклона. Воздушная масса переносит сюда из Центральной Азии супертеплую погоду», — уточнил он. При этом в европейской части России, в свою очередь, наблюдается ноябрьская погода, делился ранее с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, температура там ниже климатической нормы на 3-5 градусов.