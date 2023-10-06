Метеоролог Шувалов: ноябрьская погода захватит регионы России

06 октября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

В понедельник в центральных регионах РФ ожидается гололедица, отметил Александр Шувалов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Похолодание на 3-5 градусов ниже нормы, что соответствует ноябрьским значениям, ожидается в выходные в центральных областях европейской территории России. В понедельник возможна гололедица, отметил в беседе с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Над европейской территорией России циклон идет один за другим с перерывом в сутки-полтора. Каждый последующий движется с более южной составляющей, затягивая арктический воздух в среднюю полосу. Похолодание в центре будет где-то на 3-5 градусов ниже нормы и будет соответствовать скорее ноябрьским значениям. Переход в глухую осень будет в субботу и воскресенье (7-8 октября) в центральных областях европейской части страны. Дневная температура на северо-западе, в Санкт-Петербурге, Москве, Туле, Рязани, Твери составит 4,6 градусов тепла. Погода будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, в воскресенье северо-западный с порывами до 15-20 м/с. Это настолько неприятная погода, что может ощущаться ноль градусов. В ночь на понедельник 9 октября понижение до нуля, поэтому на дорогах в утренние часы не исключена гололедица», — рассказал Александр Шувалов. По словам метеоролога, понижение температуры ожидается и на Урале. «Уралу в субботу и воскресенье достанутся дожди и понижение температуры, днем до 6, 9 градусов. Но без ночных морозов. Более значительное понижение температуры ожидается на юге европейской территории. В воскресенье будет холодать в Ростове-на-Дону и в Волгограде, пройдут дожди. Холодный воздух подберется к Азовскому морю и к низовьям Волги. Температура опустится с 18-23 градусов до 13-18. В понедельник, после сильных дождей, волна холода накроет и Кубань. Так что подходит финал бархатному сезону», — добавил Шувалов. Собеседник агентства подчеркнул, что к октябрьским температурам погода вернется к 12 числам. «Потепление в центральных областях случится в районе 12 октября. Ожидается повышение температуры до 10-12 градусов в дневные часы, что возвращает погоду в более —менее приличные октябрьские рамки. Из ноября в октябрь перелетаем», — заявил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Похолодание на 3-5 градусов ниже нормы, что соответствует ноябрьским значениям, ожидается в выходные в центральных областях европейской территории России. В понедельник возможна гололедица, отметил в беседе с URA.RU метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Над европейской территорией России циклон идет один за другим с перерывом в сутки-полтора. Каждый последующий движется с более южной составляющей, затягивая арктический воздух в среднюю полосу. Похолодание в центре будет где-то на 3-5 градусов ниже нормы и будет соответствовать скорее ноябрьским значениям. Переход в глухую осень будет в субботу и воскресенье (7-8 октября) в центральных областях европейской части страны. Дневная температура на северо-западе, в Санкт-Петербурге, Москве, Туле, Рязани, Твери составит 4,6 градусов тепла. Погода будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный, в воскресенье северо-западный с порывами до 15-20 м/с. Это настолько неприятная погода, что может ощущаться ноль градусов. В ночь на понедельник 9 октября понижение до нуля, поэтому на дорогах в утренние часы не исключена гололедица», — рассказал Александр Шувалов. По словам метеоролога, понижение температуры ожидается и на Урале. «Уралу в субботу и воскресенье достанутся дожди и понижение температуры, днем до 6, 9 градусов. Но без ночных морозов. Более значительное понижение температуры ожидается на юге европейской территории. В воскресенье будет холодать в Ростове-на-Дону и в Волгограде, пройдут дожди. Холодный воздух подберется к Азовскому морю и к низовьям Волги. Температура опустится с 18-23 градусов до 13-18. В понедельник, после сильных дождей, волна холода накроет и Кубань. Так что подходит финал бархатному сезону», — добавил Шувалов. Собеседник агентства подчеркнул, что к октябрьским температурам погода вернется к 12 числам. «Потепление в центральных областях случится в районе 12 октября. Ожидается повышение температуры до 10-12 градусов в дневные часы, что возвращает погоду в более —менее приличные октябрьские рамки. Из ноября в октябрь перелетаем», — заявил он.