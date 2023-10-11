Власти ХМАО отправят школьников на осенних каникулах за пределы региона

Школьники из Югры смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях Тюмени и Башкирии

12 октября 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Школьники из Нижневартовска смогут отправиться в оздоровительные лагеря Тюменской области, а сургутянам предлагают отдохнуть в Башкирии и Сургутском районе Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Сургута и Нижневартовска организуют выезд школьников за пределы Югры на осенних каникулах с 28 октября по 6 ноября. Дети бесплатно смогут посетить оздоровительные лагеря Башкирии и Тюменской области. Информацией о детском отдыхе с агентством URA.RU поделились в пресс-службах мэрий. «Свой досуг во время осенних каникул ребята из Нижневартовска смогут провести в лагерях Тюменской области. Проезд детей до места отдыха и обратно планируется организовать железнодорожным транспортом», — сообщили в пресс-службе мэрии Нижневартовска. Кроме выездного отдыха, для школьников организуют лагерные смены творческой, спортивной и патриотической направленности. Различными видами активностей в городе планируют охватить более 3500 человек. В мэрии Сургута журналисту агентства рассказали, что ведется прием заявок от родителей и опекунов на предоставление путевок школьникам от 6 до 17 лет (включительно). На осенних каникулах детей планируют отправить отдыхать в детские оздоровительные лагеря Республики Башкортостан и Сургутского района. Также с 1 октября можно подать заявку на отдых ребенка в Тюменской области уже на зимних каникулах. Ранее URA.RU рассказывало о том, какие курорты России популярны осенью у туристов из ХМАО. Для путешествий по России югорчане выбирают Алтай и Кавказ, а также постепенно начинают планировать зимний отдых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Сургута и Нижневартовска организуют выезд школьников за пределы Югры на осенних каникулах с 28 октября по 6 ноября. Дети бесплатно смогут посетить оздоровительные лагеря Башкирии и Тюменской области. Информацией о детском отдыхе с агентством URA.RU поделились в пресс-службах мэрий. «Свой досуг во время осенних каникул ребята из Нижневартовска смогут провести в лагерях Тюменской области. Проезд детей до места отдыха и обратно планируется организовать железнодорожным транспортом», — сообщили в пресс-службе мэрии Нижневартовска. Кроме выездного отдыха, для школьников организуют лагерные смены творческой, спортивной и патриотической направленности. Различными видами активностей в городе планируют охватить более 3500 человек. В мэрии Сургута журналисту агентства рассказали, что ведется прием заявок от родителей и опекунов на предоставление путевок школьникам от 6 до 17 лет (включительно). На осенних каникулах детей планируют отправить отдыхать в детские оздоровительные лагеря Республики Башкортостан и Сургутского района. Также с 1 октября можно подать заявку на отдых ребенка в Тюменской области уже на зимних каникулах. Ранее URA.RU рассказывало о том, какие курорты России популярны осенью у туристов из ХМАО. Для путешествий по России югорчане выбирают Алтай и Кавказ, а также постепенно начинают планировать зимний отдых.