Латвия закрывает КПП на границе с Россией

12 октября 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Латвия хочет закрыть два КПП из четырех на границе с РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Латвия намеренна закрыть два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщают латвийские СМИ. «МВД Латвии подготовило проект постановления правительства о приостановке работы пунктов пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией, — передает телекомпания LSM . Отмечается, что два КПП перестанут работать для пропуска после 16 октября. После этой даты на границе России и Латвии будут работать только два КПП из четырех. Из-за начала спецоперации отношения между Латвией и РФ ухудшились.

Латвия намеренна закрыть два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщают латвийские СМИ. «МВД Латвии подготовило проект постановления правительства о приостановке работы пунктов пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией, — передает телекомпания LSM. Отмечается, что два КПП перестанут работать для пропуска после 16 октября. После этой даты на границе России и Латвии будут работать только два КПП из четырех. Из-за начала спецоперации отношения между Латвией и РФ ухудшились.