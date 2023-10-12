Латвия закрывает КПП на границе с Россией

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, знак, стоп
Латвия хочет закрыть два КПП из четырех на границе с РФ Фото:

Латвия намеренна закрыть два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщают латвийские СМИ.

«МВД Латвии подготовило проект постановления правительства о приостановке работы пунктов пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией, — передает телекомпания LSM. Отмечается, что два КПП перестанут работать для пропуска после 16 октября.

После этой даты на границе России и Латвии будут работать только два КПП из четырех. Из-за начала спецоперации отношения между Латвией и РФ ухудшились.

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Латвия намеренна закрыть два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщают латвийские СМИ. «МВД Латвии подготовило проект постановления правительства о приостановке работы пунктов пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией, — передает телекомпания LSM. Отмечается, что два КПП перестанут работать для пропуска после 16 октября. После этой даты на границе России и Латвии будут работать только два КПП из четырех. Из-за начала спецоперации отношения между Латвией и РФ ухудшились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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