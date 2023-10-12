Латвия закрывает КПП на границе с Россией

Латвия хочет закрыть два КПП из четырех на границе с РФ
Латвия намеренна закрыть два контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщают латвийские СМИ.
«МВД Латвии подготовило проект постановления правительства о приостановке работы пунктов пропуска Виентули и Педедзе на границе с Россией, — передает телекомпания
После этой даты на границе России и Латвии будут работать только два КПП из четырех. Из-за начала спецоперации отношения между Латвией и РФ ухудшились.
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