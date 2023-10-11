Мэр Сургута озвучил сроки завершения строительства новой набережной с причалом

Строительство новой набережной в Сургуте идет с опережением сроков

12 октября 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

О строках Андрей Филатов сообщил во время посещения объекта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Новая набережная в Сургуте появится в конце 2024 года. Об этом сообщил глава города во время инспекции строящегося объекта, передает журналист URA.RU. Набережная — один из десяти объектов, которые возводятся в рамках строительства федерального мега-проекта Научно-технологического центра. «Работы идут и по некоторым объектам с опережением графика, например, по набережной. И в этом году уже три объекта будем завершать и сдавать как законченные. И на следующий год все говорит о том — и сегодняшняя динамика, и закуп материалов, и финансирование, что горожане смогут посетить благоустроенную свою набережную», — сообщил Филатов. По словам главы города, все необходимые материалы для возведения набережной уже закуплены. Руководитель управления капитального строительства города Александр Гребешок заверил, что работы завершатся осенью 2024 года. При этом он отметил, что сдать набережную раньше намеченного срока не получится. «Объект большой и сложный. Много инженерных и инфраструктурных сооружений. Нужно будет решить вопрос с передачей этого объекта. Тут торопиться не стоит. Мы спокойно и с умом завершим его. Все эксплуатирующие организации проверят его на соответствие, и уже после этого мы его введем в эксплуатацию», — сообщил Гребешок. Ранее URA.RU сообщало, что на новой набережной в Сургуте появится причал и бухта для яхт. Строительство проходит в два этапа — берегоукрепление и ее благоустройство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новая набережная в Сургуте появится в конце 2024 года. Об этом сообщил глава города во время инспекции строящегося объекта, передает журналист URA.RU. Набережная — один из десяти объектов, которые возводятся в рамках строительства федерального мега-проекта Научно-технологического центра. «Работы идут и по некоторым объектам с опережением графика, например, по набережной. И в этом году уже три объекта будем завершать и сдавать как законченные. И на следующий год все говорит о том — и сегодняшняя динамика, и закуп материалов, и финансирование, что горожане смогут посетить благоустроенную свою набережную», — сообщил Филатов. По словам главы города, все необходимые материалы для возведения набережной уже закуплены. Руководитель управления капитального строительства города Александр Гребешок заверил, что работы завершатся осенью 2024 года. При этом он отметил, что сдать набережную раньше намеченного срока не получится. «Объект большой и сложный. Много инженерных и инфраструктурных сооружений. Нужно будет решить вопрос с передачей этого объекта. Тут торопиться не стоит. Мы спокойно и с умом завершим его. Все эксплуатирующие организации проверят его на соответствие, и уже после этого мы его введем в эксплуатацию», — сообщил Гребешок. Ранее URA.RU сообщало, что на новой набережной в Сургуте появится причал и бухта для яхт. Строительство проходит в два этапа — берегоукрепление и ее благоустройство.